Los medios iraníes bajo el yugo del régimen: cómo cuentan la guerra a su población

Desde el 28 de febrero, cuando comenzaron los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, los ciudadanos iraníes reciben información a través de un ecosistema mediático completamente dominado por el régimen de los ayatolás. Sin acceso a fuentes externas de noticias, la población se ve obligada a informarse únicamente mediante televisión y radio estatales, una intranet nacional controlada por el Estado y aplicaciones de mensajería respaldadas por el Gobierno como Bale. Esta situación ha creado un caldo de cultivo ideal para que las autoridades den forma a la realidad según sus intereses políticos y militares.

La conectividad a internet en Irán ha estado prácticamente cortada desde que iniciaron los ataques, según datos proporcionados por Cloudflare Radar. Esta desconexión intencionada aísla a los iraníes de cualquier perspectiva alternativa, convirtiéndolos en una audiencia cautiva de una narrativa oficial que antepone la propaganda a los hechos verificables. Los medios estatales han incrementado notablemente sus campañas de desinformación, habiéndose identificado hasta 18 afirmaciones falsas relacionadas con el conflicto impulsadas directamente por Irán. Entre estas falsedades destacan imágenes generadas o alteradas con inteligencia artificial, una estrategia cada vez más elaborada que busca convencer a la población sobre victorias militares que nunca ocurrieron.

Un ejemplo claro se presentó el mismo día en que comenzaron los ataques: el Tehran Times, un medio iraní en inglés, difundió una imagen satelital que mostraba un supuesto radar estadounidense en Catar «completamente destruido» tras un ataque con dron iraní. No obstante, verificadores de la BBC hallaron que la imagen había sido generada con inteligencia artificial, tomando como base fotografías satelitales reales de una base naval estadounidense ubicada en Baréin. Un detalle revelador: todos los automóviles aparecían en exactamente las mismas posiciones, un patrón imposible en la vida real.

Otro caso representativo fue la afirmación realizada por las agencias iraníes Mehr e IRNA sobre un ataque al portaaviones estadounidense Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos. El Comando Central de Estados Unidos, rápidamente, negó que la nave hubiera sido alcanzada y afirmó que los misiles «ni siquiera se acercaron». Desde entonces, han circulado vídeos e imágenes del supuesto ataque que presentan claros indicios de haber sido generados con inteligencia artificial, verificados por diversas organizaciones independientes. La emisora estatal PressTV, que transmite en inglés y francés, publicó un vídeo mostrando un rascacielos en Baréin supuestamente ardiendo tras ataques aéreos iraníes. Estas imágenes fueron eliminadas más tarde, pero también mostraban señales evidentes de haber sido creadas con IA.

La propaganda proveniente de Irán no se limita únicamente a sus fronteras. Muchos medios estatales emiten o publican contenido en inglés, francés y otros idiomas, facilitando así que la desinformación se propague internacionalmente con mayor facilidad. Las falsedades mencionadas han logrado viralizarse también en español, circulando en plataformas como Facebook, Threads y X con miles de visualizaciones. Esta estrategia para exportar bulos persigue un objetivo claro: influir en la opinión pública internacional y debilitar la credibilidad de sus adversarios.

Lo verdaderamente alarmante es que, según análisis realizados por NewsGuard, antes el monitoreo de medios iraníes «rara vez revelaba ejemplos de imágenes manipuladas por IA utilizadas para difundir afirmaciones falsas». En cambio, ahora estos medios utilizan cada vez más dichas imágenes, muchas veces provenientes del extranjero, lo cual indica una creciente sofisticación en sus operaciones de desinformación. El régimen ha comprendido que en esta era digital, la manipulación visual resulta más efectiva que el texto tradicional para moldear las percepciones.

Al mismo tiempo, las autoridades iraníes han endurecido su control interno. Han detenido a cuatro presuntos colaboradores del Mossad y ejecutado a un hombre acusado de espionaje para Israel, además de advertir que quienes colaboren con Estados Unidos e Israel podrían perder sus propiedades y enfrentarse incluso a la pena capital. Esta represión interna complementa su estrategia externa: mientras se aísla a la población de información alternativa, cualquier intento de comunicación con el exterior es severamente castigado.

El hijo del presidente Masud Pezeshkian, Yousef Pezeshkian, reconoció implícitamente esta situación al lamentar las muertes de altos cargos como Ali Larijani y advertir que Irán «fracasará» si no logra detener los asesinatos israelíes contra sus dirigentes. Su mensaje en redes sociales refleja la frustración interna ante la incapacidad del régimen para salvaguardar a su élite; una vulnerabilidad que los medios estatales intentan ocultar mediante narrativas centradas en resistencia y victoria.

En este panorama bélico total, los medios iraníes funcionan más como instrumentos de control político que como verdaderas instituciones informativas. Su meta no es informar al público sobre lo que realmente acontece; buscan mantener la cohesión del régimen, justificar sus acciones militares y proyectar una imagen robusta que contrasta con la realidad palpable de un país bajo ataque coordinado. La población iraní permanece desconectada del mundo exterior y expuesta únicamente a propaganda estatal; así se convierte en una audiencia cautiva atrapada dentro de una narrativa donde prevalece la supervivencia política del régimen sobre cualquier atisbo de verdad.