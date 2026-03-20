Sánchez utiliza la guerra para sobrevivir y baraja no convocar elecciones

A Pedro Sánchez, y está mal decirlo pero peor hacerlo, esta guerra de Estados Unidos e Israel con Irán le ha venido genial.

Y máxime cuando el relato y el posicionamiento del socialista, al menos de cara a la galería, es el de llenarse la boca con el ‘no a la guerra’ que tanto gusta a según qué sectores del pueblo español.

Si por Sánchez fuera la guerra duraría y escalaría, porque entonces él lo tendría más fácil en un hipotético escenario electoral. Es por eso que, aunque su idea inicial era esperar hasta 2027 para aprovechar cada minuto en la Moncloa, después barajó aprovecharse del conflicto y convocar elecciones en su mejor momento, pero sobre la mesa está que esta guerra no va a ser fugaz y se puede alargar en el tiempo. Es ahí donde trabajan a destaco los cientos de asesores del presidente, pagados por todos los españoles, dedicados en cuerpo y alma a ver en qué momento es mejor para el fantoche disolver las cámaras y convocar las urnas.

En ‘La Retaguardia’ de este viernes 20 de marzo nos adentramos con todo esto de la mano del abogado de cabecera Juanma Cepeda, del experto en política internacional, Carlos Paz, y de Almudena Negro, alcaldesa de Torrelodones.