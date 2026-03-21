Garriga inicia expediente a García-Gallardo y sugiere su expulsión de Vox

Vox está en llamas. Este jueves, Ignacio Garriga, mano derecha de Santiago Abascal, ha tomado una decisión contundente al dar a conocer la apertura de un expediente disciplinario contra Juan García-Gallardo, quien fue exvicepresidente de la Junta de Castilla y León. «Es probable que se le expulse», ha pronosticado el líder del partido, intentando así apagar el fuego de una rebelión interna que ya ha dejado fuera a figuras relevantes como Javier Ortega Smith.

La noticia surge en un contexto candente, apenas unas horas después de que Garriga confirmara en El Debate esta medida contra García-Gallardo. Este abogado burgalés de 35 años ha intensificado sus ataques en diversas entrevistas y redes sociales. Hace un año, renunció a sus cargos en Vox tras chocar con la cúpula sobre cuestiones como la gestión migratoria y los pactos con el PP. Su reciente defensa del exlíder murciano José Ángel Antelo –también bajo expediente– y sus críticas hacia Abascal han colmado la paciencia de la dirección del partido.

Antecedentes de una purga histórica

La crisis que vive Vox no ha surgido de la nada. Se ha ido gestando durante meses, con expulsiones que se asemejan a un juego de ajedrez donde las piezas caen sin piedad:

Febrero 2026 : Dimisión colectiva del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia para forzar la salida de Antelo , acusado de irregularidades como favorecer a su esposa en gestiones urbanísticas.

: Dimisión colectiva del Comité Ejecutivo Provincial de Murcia para forzar la salida de , acusado de irregularidades como favorecer a su esposa en gestiones urbanísticas. 6 de marzo : Expulsión definitiva de Ortega Smith , fundador y exnúmero dos del partido, por desobedecer el cambio en la portavocía madrileña. El Comité de Garantías lo califica como «infracción muy grave».

: Expulsión definitiva de , fundador y exnúmero dos del partido, por desobedecer el cambio en la portavocía madrileña. El Comité de Garantías lo califica como «infracción muy grave». 18-19 de marzo: García-Gallardo reaparece en Espejo Público y El Mundo, acusando a Abascal de estar «secuestrado» por proveedores que ejercen influencia real, además destapa un supuesto «tercer sueldo» relacionado con la pareja del líder: 60.000 euros anuales desde 2019. También filtra mensajes de WhatsApp sobre una campaña orquestada en redes sociales contra él.

Desde su nombramiento como secretario general en 2022, Garriga actúa como bombero pirómano. Sucedió a Ortega Smith y ahora lidera esta depuración interna. Fuentes cercanas al partido mencionan «unidad y lealtad» como su mantra, pero el ambiente se siente tenso y explosivo.

¿Qué consecuencias trae esta tormenta?

El expediente abierto a García-Gallardo podría ser el quinto clavo en el ataúd para los disidentes. Si se confirma su expulsión, se sumaría a una lista que ya incluye a Iván Espinosa de los Monteros y otros históricos del partido, dejando a Vox «mutilado», tal como señala Gallardo. En el ámbito político:

Impacto Posibles efectos Electoral Vox experimentó un crecimiento en las últimas autonómicas, pero la «sensación de fracaso» por no alcanzar el 20% esperado podría intensificarse con esta guerra interna. Los afiliados votan «con la nariz tapada». Interno Pérdida del carisma: fundadores fuera, cúpula atrincherada. Gallardo solicita un congreso extraordinario para debatir sobre migración y democracia interna. Judicial Antelo, apoyado por Gallardo como letrado, amenaza con acciones legales por daño al honor. Ortega Smith advierte sobre posibles demandas judiciales por «mentiras».

Abascal convoca ejecutivas para enfrentar esta tormenta, aunque el desgaste es palpable. ¿Logrará sobrevivir Vox a esta autolimpieza o surgirá un nuevo proyecto entre las cenizas?

En cuanto a curiosidades, García-Gallardo es el afiliado que pasó rápidamente de vicepresidente a abogado combativo. Y atención: Ortega Smith, expulsado, sigue siendo diputado… ¡en el «gallinero» del Congreso! Vox, conocido por su disciplina estricta, acumula ya seis expulsiones en tan solo un año. ¿Quién será el siguiente?