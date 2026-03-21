Pilar Rodríguez Losantos alerta del peligroso viraje de Felipe VI hacia posiciones sanchistas

Pilar Rodríguez Losantos (Murcia, 1993) es la actual presidenta no ejecutiva de OKDIARIO.

Licenciada en Ciencias Políticas y con una sólida formación académica que incluye másteres en Comunicación Política por la Universidad de Navarra y The George Washington University, saltó a la escena internacional en 2015 al quedar subcampeona mundial de debate en la Universidad de Rosario. Su habilidad para la persuasión y el análisis la llevó a ser definida como una de las figuras más influyentes en el ámbito municipal de Madrid, consolidándose como una pieza clave en el asesoramiento de imagen y estrategia para altos cargos institucionales.

A lo largo de su carrera, ha compaginado su labor técnica con una presencia activa en los medios de comunicación, participando como analista política en diversas televisiones nacionales y regionales. Su perfil políglota —domina el español, francés, inglés, italiano y catalán— y su especialización en formación de portavoces han marcado su trayectoria profesional. Antes de asumir la presidencia del consejo de administración de OKDIARIO, Rodríguez Losantos destacó por su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, donde lideró la estrategia de comunicación y relaciones públicas, reafirmando su capacidad para gestionar la reputación y el mensaje en entornos de alta presión mediática.

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista este 21 de marzo a esta jovencísima estrella del periodismo patrio, y ambos charlan del el surrealista momento que está viviendo España con un Gobierno asediado por la corrupción, enfermo de ideología e incapaz para la gestión de los asuntos públicos.

Sobre su papel en tertulias de televisión y radio y la notoriedad que está teniendo, Rodríguez Losantos revela que ella trabajaba detrás de las cámaras como “spin doctor” hasta que Eduardo Inda le propuso estar en primera línea. Sobre este trabajo ha aclarado en la entrevista con Alfonso Rojo que “es un empleo muy devaluado por lo que hizo Iván Redondo, pero un spin doctor es alguien que asesora a un político para ayudarle a ganar unas elecciones».

No ha tenido pelos en la lengua Pilar Rodríguez Losantos en censurar las palabras de Su Majestad el Rey sobre el papel de España en América y ha recordado que “un Rey de España no puede contribuir ni por acción ni por omisión a la leyenda negra” contra nuestro país.

Sobre Don Felipe, Rodríguez Losantos ha lamentado que en estos últimos meses el Monarca parece haber adoptado una actitud de cercanía al sanchismo tanto por gestos como no felicitar públicamente a Maria Corina Machado, como por sus palabras. Esto es considerado un error por la presidenta de OK Diario porque con eso el Rey va a seguir siendo rechazado por la izquierda al tiempo que está perdiendo apoyos en la parte de la sociedad que siempre ha apoyado a la Corona: la derecha.

La entrevista ha dejado frases rotundas: