¡Aldama convence al juez de sus pruebas sobre la financiación del PSOE!

Cuentan Teresa Gómez y Ketty Garat, dos avezadas periodistas de investigación y tribunales, que el juez da validad a los documentos y pruebas presentados por Víctor de Aldama.

Ya saben, se trata de ese empresario envuelto en la trama socialista de arriba a abajo, y que ahora tiene en su mano hacer caer a quien quiera, incluso al número 1…

«La investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE puede haber dado un giro relevante en las últimas horas. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido incorporar el contenido del sobre entregado por el empresario Víctor de Aldama a la pieza separada secreta que ya instruye sobre los pagos en metálico vinculados al partido socialista. Lejos de restar importancia a la documentación, el magistrado ha otorgado credibilidad inicial a su contenido y ha activado nuevas diligencias de investigación, según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE». «El material, entregado por Aldama el pasado 12 de marzo en sede judicial tras semanas de negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, ha despertado un «gran interés» tanto en el instructor como en el fiscal del caso, Luis Pastor. De hecho, el juez ha ordenado ya a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar «punto por punto» la documentación contenida en el sobre, en el cual se apuntaría a una trazabilidad internacional de los fondos que previsiblemente derivará en la solicitud de comisiones rogatorias a terceros países. Estas diligencias internacionales serán clave, dado que el origen de la supuesta financiación irregular estaría vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Según las fuentes consultadas, el alcance de la investigación dependerá en gran medida de la colaboración de autoridades extranjeras, lo que anticipa un procedimiento largo y complejo».

Así que ya ven cómo está el panorama y con ello nos ponemos en ‘La Retaguardia’ de Periodista Digital de este lunes 23 de marzo, de la mano de los mejores analistas, en este caso Sergi Fidalgo, director de elcatalán.es, y con el vicesecretario del PP en el País Vasco, Carlos García.