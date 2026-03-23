Puente ataca al alcalde de Málaga y éste le contesta con un educado zasca

La incontinencia tuitera de Óscar Puente le juega malas pasadas cada día.

Y es que en vez de dedicarse a gestionar, Puente siempre prefiere embarrar en redes sociales, sacar pecho por lo hecho en Adamuz pese al accidente que le costó la vida a casi 50 personas y usar datos parciales para sostener sus tesis y dar la sensación de que él no hace nunca nada mal.

Va para dos meses que el derrumbe de un muro en la la línea de AVE Madrid-Málaga tiene sin tren de alta velocidad a esta ciudad andaluza y por extensión, a toda la Costa del Sol. Bien es cierto que el derrumbe se produjo tras intensas lluvias en Álora, pero lo que está en cuestión es cuanto tiempo llevaba ese muro sin ser revisado, no tanto lo que se está haciendo ahora para reconstruirlo. Eso es lo que Puente no quiere que se investigue, visto lo visto con el tramo de Adamuz y los fallos de mantenimiento que se están detectando tras el siniestro. Por eso, ante la imposibilidad de recuperar la línea de AVE Madrid-Málaga antes de la Semana Santa y las pérdidas económicas que eso le va a provocar a la ciudad andaluza, Puente se dedica a lanzar acusaciones contra todo aquel que le critique.

El último en sufrir la incontinencia de Puente ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El regidor malagueño ha solicitado claridad sobre los retrasos –que van desde marzo hasta finales de abril– y alternativas para aquellos que se ven perjudicados. Pero Puente responde con un vídeo mostrando las obras y una invitación cargada de sarcasmo: «A ver si le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga. Si no, le invito a que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra».

Mejor que cualquier explicación aquí tenéis un vídeo que permite hacernos una idea de la magnitud y complejidad de esta obra. A ver si esto le parece suficientemente transparente al alcalde de Málaga. Si no, le invito a que nos calcemos las botas y se venga conmigo a la obra. https://t.co/kqNFWE1ube pic.twitter.com/kLfnl0TfP9 — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 22, 2026

Esta controversia surge a las puertas de la Semana Santa, uno de los momentos de mayores visitas del año para Málaga y la Costa del Sol y en que quedan desconectadas del AVE directo. Puente defiende que están utilizando todos los recursos disponibles: 75 operarios, 25 máquinas, trabajando en turnos continuos. Se movilizan 150.000 metros cúbicos de tierra, perforan muros, sueldan micropilotes y reconstruyen el talud completo para resistir futuras tormentas. Limita la velocidad por razones de seguridad tanto para los trabajadores como para las máquinas. Sin embargo, De la Torre insiste: «Ha faltado información clara sobre cómo estaban las cosas». Cuestiona por qué no hay una previsión técnica desde el inicio y por qué no se ofrecen ayudas a los afectados, como sí ocurre en situaciones de borrascas. Además, en respuesta a la alusión directa que le hace Puente, el alcalde de Málaga publica un pantallazo en su agenda para decirle que ha visitado las obras y que las controversias entre administraciones públicas no deben dirimirse por redes sociales.