Ana Rosa quema a la sanchista Montero y avanza lo mal que acabará en Andalucía

Ayer por la tarde saltaba la noticia que Pedro Sánchez no querría ver: adelanto electoral en Andalucía. Y es que si se cumple lo que prevén las encuestas, el PSOE podría bajar de los 30 escaños en el que tiempo atrás fue su gran feudo electoral.

Además, las encuestas están dando casi por seguro que el PP mantendría la mayoría absoluta o se quedaría muy cerca. Si se cumplen estas previsiones se daría el escenario que Sánchez no quiere: hundimiento de su candidata, posible mayoría absoluta del PP o que la izquierda no sume más escaños que Juanma Moreno, por lo que no tendría que depender de VOX para gobernar.

En cualquier caso, Ana Rosa Quintana ha resumido muy bien el perfil de Maria Jesús Montero como candidata:

La noticia del día: adelanto electoral para el 17 de mayo en Andalucía. Juanma Moreno Bonilla ha pillado a contrapié a Moncloa.El fuego de San Telmo se va a llevar por delante a la vicepresidenta Montero igual que se llevó a las personas por las que la ministra candidata ponía las manos en el fuego. Se quemó los dedos antes de entrar en prisión por su jefe de gabinete que aplazó una deuda de Aldama. También se quemó las manos por su número 3 que dimitió tras publicarse que cobró mordidas a cambio de favores a empresas. Se quemó las manos aplaudiendo a Chaves y Griñán cuando fue consejera de aquellos gobiernos del PSOE y es grupi del ministro que mantiene Andalucía incomunicada en el tren. Los amigos de Montero son como los de Zapatero que presumen de amistad con dictadores como Delcy. Las maletas de Delcy pesan menos y deja Montero a su sucesor al frente del ministerio. Su candidatura será un plebiscito del sanchismo. ¿Y cómo va a hacer Montero promesas en Andalucía? Sus promesas incumplidas se desmontan cuando declaró que aprobaría unos presupuestos para la venta. En enero dijo que presentaría los antes posibles y ese antes posible nunca ha llegado. En marzo volvió a prometer unas cuentas nuevas. A finales del 24 reiteró que habría partidas pero seguimos esperando. En enero de 2025 aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para presentar los presupuestos ese año. Mucho no trabajaron. En primavera indicó que los presentaría cuando tuviera apoyos. A finales de 2025 insistió. No renunciaba. En enero prometido. Pero en febrero dijo que bueno, que llegarían a lo largo del año. Este mes reconoció: se retrasarán unas semanas, pero insistió en que los llevaría al Congreso. Si el valor de un político es la credibilidad, la de Montero tiende a cero. Veremos cómo encaja el no a la guerra. Los barrios andaluces golpeados por subida de precios y escasez de viviendas. Ah, que Montero también promete 100.000 viviendas para Andalucía… por prometer no queda.