¡Moreno Bonilla coge en calzoncillos al PSOE y anticipa las andaluzas!

En ‘La Retaguardia’ de este martes 24 de marzo abordamos el anuncio realizado apenas unas horas antes por Juanma Moreno Bonilla: las elecciones andaluzas, las cuartas regionales de 2026, se celebrarán el 17 de mayo.

Este adelantamiento pilla sin duda con el pie cambiado a los socialistas, que de las pocas cosas que saben ya es de por sí dantesca: su candidata será María Jesús Montero, vicepresidenta y Chiqui por excelencia.

De la mano de Eurico Campano y los analistas y con Eduardo García Serrano a las opiniones.

Y es que con ‘Chiqui en bragas’, tremenda imagen les acabamos de dejar, el PSOE parece que lo tiene en chino. Pero fíjense lo de esta mañana en la SER, no digan que no es para salir corriendo:

El periodista Aimar Bretos dejó a la socialista sin margen de maniobra cuando confirmó que dejará el Gobierno «en los próximos días» tras conocerse ya la fecha de los comicios autonómicos.

Lo más llamativo no fue la dimisión anunciada, sino la frialdad con la que Montero encajó el recordatorio de Bretos.

El conductor de ‘Hora 25’ (Cadena SER) le espetó con claridad: la responsable de las cuentas públicas se marcha del Ejecutivo sin haber cumplido uno de los deberes más básicos de su cartera. Y la ministra, imperturbable, ni parpadeó.

Montero reconoció abiertamente que su sucesor heredará la «tarea tan difícil» de sacar adelante los PGE: