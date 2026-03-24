La hipócrita Santaolalla que lloraba por el ‘mitad tonta, mitad tetas’ se mofa de un diputado del PP y se lleva un buen repaso

El doble rasero de la izquierda y siempre es la misma historia.

La tertuliana y colaboradora habitual de TVE, Sarah Santaolalla, volvió a demostrar que las reglas del respeto solo se aplican cuando le convienen a ella. Todo arrancó cuando Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, criticó la «falta de aseo» de los ministros de SUMAR.

La respuesta de Santaolalla no se hizo esperar: en plena tertulia de Mañaneros 360 (TVE) y luego en sus redes, sacó su teléfono, mostró la imagen del famoso muñeco publicitario ‘Don Limpio’ y sentenció con sorna: “Jaime de los Santos se ha creído que es Don Limpio. Pero solo es un faltón, un maleducado y una persona que no está capacitada para la política. Qué vergüenza”. Todo esto bajo la risa y aprobación de Javier Ruiz, su pareja y conductor del programa.

Muy elevado el nivel del debate que propone la izquierda televisiva. Pero aquí viene lo mejor, hace solo unas semanas, cuando en ‘El Hormiguero’ (Antena 3) la columnista Rosa Belmonte la describió con la célebre frase “mitad tonta, mitad tetas”, Santaolalla montó en cólera, se declaró “humillada por su aspecto físico”, habló de machismo rampante, exigió disculpas públicas y hasta lloriqueó en otros platós. El victimismo fue total.

Ahora, la misma que se rasgaba las vestiduras por un comentario sobre su físico no tiene ningún problema en ridiculizar públicamente a un político de la oposición reduciéndolo a un muñeco de limpieza. Es el clásico manual de la izquierda caviar: Si te critican a ti, machismo, fascismo, humillación intolerable. Si tú insultas al contrario, humor, ironía, “verdad incómoda”.

Santaolalla, en lugar de responder con argumentos, optó por el meme fácil y el ataque personal. Si “mitad tonta, mitad tetas” le parece una barbaridad inaceptable, entonces ‘Don Limpio’ también debería parecer una ordinariez.

Jaime De los Santos se ha creído que es Don Limpio. Pero solo es un faltón, un maleducado y una persona que no está capacitada para la política. Qué vergüenza https://t.co/Psq2hLSQBo pic.twitter.com/4dhxGw8bXs — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 23, 2026

Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios críticos hacia la tertuliana estrella del sanchismo:

Habló la que se marcha de un sitio gritando y dando golpes a una cámara de televisión.https://t.co/kE1v6XVh9l Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, Sara. — Guts (@Guts1Berserk1) March 23, 2026

Y tú si patrona de las denuncias falsas pic.twitter.com/jobqNQyLN4 — España Se EMPODERA (@elfachapatriota) March 23, 2026

Tú solo estás capacitada para hacerte la víctima. pic.twitter.com/Isf5SuylWe — PutiSoe (@PutiSOE_) March 23, 2026