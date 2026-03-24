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Periodismo

COMPARA A JAIME DE LOS SANTOS CON 'DON LIMPIO'

La hipócrita Santaolalla que lloraba por el ‘mitad tonta, mitad tetas’ se mofa de un diputado del PP y se lleva un buen repaso

La tertuliana estrella de TVE ridiculiza al político popular en el plató de 'Mañaneros 360', espacio presentado por Javier Ruiz

Sarah Santaolalla en &#039;Mañaneros 360&#039; (TVE)
Sarah Santaolalla en 'Mañaneros 360' (TVE) PD
Archivado en: Javier Ruiz | Periodismo | Sarah Santaolalla

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Sarah Sataolalla

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El doble rasero de la izquierda y siempre es la misma historia.

La tertuliana y colaboradora habitual de TVE, Sarah Santaolalla, volvió a demostrar que las reglas del respeto solo se aplican cuando le convienen a ella. Todo arrancó cuando Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, criticó la «falta de aseo» de los ministros de SUMAR.

La respuesta de Santaolalla no se hizo esperar: en plena tertulia de Mañaneros 360 (TVE) y luego en sus redes, sacó su teléfono, mostró la imagen del famoso muñeco publicitario ‘Don Limpio’ y sentenció con sorna: “Jaime de los Santos se ha creído que es Don Limpio. Pero solo es un faltón, un maleducado y una persona que no está capacitada para la política. Qué vergüenza”. Todo esto bajo la risa y aprobación de Javier Ruiz, su pareja y conductor del programa.

Muy elevado el nivel del debate que propone la izquierda televisiva. Pero aquí viene lo mejor, hace solo unas semanas, cuando en ‘El Hormiguero’ (Antena 3) la columnista Rosa Belmonte la describió con la célebre frase “mitad tonta, mitad tetas”, Santaolalla montó en cólera, se declaró “humillada por su aspecto físico”, habló de machismo rampante, exigió disculpas públicas y hasta lloriqueó en otros platós. El victimismo fue total.

Ahora, la misma que se rasgaba las vestiduras por un comentario sobre su físico no tiene ningún problema en ridiculizar públicamente a un político de la oposición reduciéndolo a un muñeco de limpieza. Es el clásico manual de la izquierda caviar: Si te critican a ti, machismo, fascismo, humillación intolerable. Si tú insultas al contrario, humor, ironía, “verdad incómoda”.

Santaolalla, en lugar de responder con argumentos, optó por el meme fácil y el ataque personal. Si “mitad tonta, mitad tetas” le parece una barbaridad inaceptable, entonces ‘Don Limpio’ también debería parecer una ordinariez.

Como era de esperar, la publicación se llenó de comentarios críticos hacia la tertuliana estrella del sanchismo:

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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