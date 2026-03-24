Manuel Llamas hunde la flotilla de Pablo Iglesias sacando a relucir los datos de la miseria en Cuba

A cualquiera con un mínimo de decencia le parece despreciable.

La ‘Flotilla de la Libertad 2.0’ en la que viaja Pablo Iglesias junto con otros comunistas millonarios para blanquear la dictadura comunista es un auténtico despropósito.

Se trata de un tour ideológico de lujo para lavar la cara a una dictadura que lleva sesenta y siete años hundiendo a su pueblo. Iglesias y sus amigos viajan en avión y se hospedan en hoteles de lujo mientras los cubanos normales sufren el desastre del socialismo real: apagones, basura en las calles y niños pidiendo en la calle.

Manuel Llamas, reconocido economista y director del Instituto Juan de Mariana, expresó su enorme indignación ante este viaje en ‘Horizonte’ (Cuatro):

«Lo que me produce este safari humano es una enorme indignación, a todos los cubanos que ven como quinientos activistas de izquierdas, todos ellos procedentes de países capitalistas de rentas altas, muchos de ellos millonarios, han ido de vacaciones a Cuba a defender a la dictadura que tiene encarcelada a la población cubana, en absoluta pobreza, en la miseria, me ha recordado a Jurasic Park donde precisamente en una isla, millonarios de todo el mundo van a ver a los dinosaurios».

El analista comentó la miseria humana que supone utilizar a niños para conseguir el vídeo que permita blanquear al régimen criminal:

«Van a hacer fotos por el centro de La Habana a los cubanos que se están muriendo de hambre, van a blanquear a un régimen dictatorial, el régimen de los Castro es una dictadura criminal asesina que encarcela a los disidentes, que tiene sumida en la pobreza absoluta a la isla desde hace sesenta y siete años. Van a defender esa dictadura mientras se hacen fotos con los niños de la calle, a los que les dan galletas para que puedan subir sus reels, sus fotos, y hacen fotos a los pobres cubanos desde furgonetas eléctricas».

Llamas denunció que el país se encuentra en una situación «lamentable» con apagones durante días y mientras, estos adinerados se alojan en uno de los mejores hoteles de la isla, de cinco estrellas, cuyo precio medio la noche es de 280 dólares y los cubanos cobran un sueldo medio de 15 dólares al mes, «una noche de hotel en el establecimiento donde se aloja Pablo Iglesias supone el sueldo de un cubano durante dos años. Completamente indignante», concluyó el experto.