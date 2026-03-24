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¡Vomitivo! Patxi López traspasa todos los límites con Vito Quiles y el Congreso borra las imágenes

El reportero pregunta al portavoz socialista por la excarcelación de la terrorista 'Anboto' y recuerda el momento en el que llevó el féretro de su compañero Isaías Carrasco

Archivado en: ETA | Patxi López | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Vito Quiles

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Vergonzoso.

La escena es un ejemplo más de la degradación a la que ha llegado la izquierda que tiene un cheque en blanco para señalar e insultar a todo aquel que no es de su cuerda.

La última escena dantesca se produjo este martes 24 de marzo de 2026 en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, cuando el reportero Vito Quiles preguntó al portavoz socialista Patxi López por la excarcelación de ‘Anboto’, la exjefa de ETA, que se produce gracias a los pactos del Gobierno Sánchez con EH Bildu.

“Cuando sepas algo de cómo funciona este país, la legislación y la Justicia, hablamos”, respondió el socialista. En ese momento, el periodista recordó a López su imagen portando el féretro de su compañero Isaías Carrasco, concejal del Ayuntamiento de Mondragón por el Partido Socialista de Euskadi entre 2003 y 2007 que fue asesinado por la banda terrorista ETA a solo dos días de que se celebrasen elecciones generales en España.

El portavoz socialista se bajó del atril y se dirigió al periodista dedicándole insultos como “basura”, entre otras lindezas.

Lo más repugnante de todo es la manipulación por parte de los servicios de prensa de la Cámara, que han eliminado este fragmento de la emisión.

El reportero denunció este suceso en su cuenta de X y ya ha avanzado que exigirá a la Cámara su recuperación porque «provocaría una dimisión en cualquier país».

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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