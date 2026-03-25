Carlos Cuesta deja en ridículo al quiosquero de Podemos por el apoyo de los morados a la dictadura cubana

El viaje de Pablo Iglesias a Cuba para intentar blanquear a la dictadura de ese país no tiene defensa posible. Este martes en el programa de Cuatro Código 10, el ex diputado de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández volvió a intentar defender al ‘Macho Alfa’ podemita y su viaje a la isla para lamerle las botas al dictador Díaz Canel.
No tiene defensa posible hablar de derechos humanos para luego defender a quien los viola. Resulta patético fingir preocupación por los pobres para luego apoyar a una dictadura que genera miseria. Y tiene menos sentido aún estar alabando el sistema comunista desde la comodidad y libertad del capitalismo que te pone a salvo de esa miseria y de la falta de libertad que imperan en Cuba. Eso es lo que recordaba este martes Carlos Cuesta al representante podemita en el debate de Nacho Abad:
Pablo, tú vives en un país capitalista. Tu partido, igual que todo el resto de partidos, se alimenta de las subvenciones de un sistema capitalista. Cuando accedéis a créditos… como tu medio de comunicación, si no te importa. Así es la cultura del debate. Accedéis a créditos de un sistema capitalista. Cuando cobráis sueldos protegidos por una seguridad jurídica de un sistema capitalista y le estás hablando a dos personas que tienen a sus familias sometidas… ¡a una dictadura comunista! Lo mínimo se llama respeto. Yo respeto a todos los mundos. Yo simplemente te preguntaría una cosa, Pablo. Vosotros que tanto os acordáis de la memoria democrática… ¿qué diríais vosotros a una persona que estuviese en estos momentos saludando a Mussolini, a Franco? ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? Y habéis normalizado saludar a dictadores. Os da olímpicamente lo mismo. Tienen más de 1.200 presos políticos, más de 6.000 asesinatos acreditados y ¡os da lo mismo! Os emponzoñáis en la porquería de la dictadura y os da olímpicamente lo mismo. Os da igual sumergiros en una dictadura y luego salís a hablarnos de memoria democrática. Pero ¿cómo tenéis las santas narices?