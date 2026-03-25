Carlos Cuesta deja en ridículo al quiosquero de Podemos por el apoyo de los morados a la dictadura cubana

El viaje de Pablo Iglesias a Cuba para intentar blanquear a la dictadura de ese país no tiene defensa posible. Este martes en el programa de Cuatro Código 10, el ex diputado de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández volvió a intentar defender al ‘Macho Alfa’ podemita y su viaje a la isla para lamerle las botas al dictador Díaz Canel.

No tiene defensa posible hablar de derechos humanos para luego defender a quien los viola. Resulta patético fingir preocupación por los pobres para luego apoyar a una dictadura que genera miseria. Y tiene menos sentido aún estar alabando el sistema comunista desde la comodidad y libertad del capitalismo que te pone a salvo de esa miseria y de la falta de libertad que imperan en Cuba. Eso es lo que recordaba este martes Carlos Cuesta al representante podemita en el debate de Nacho Abad: