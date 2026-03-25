  • ESP
    España América
Periodismo

EN CÓGIGO 10 (CUATRO)

Carlos Cuesta deja en ridículo al quiosquero de Podemos por el apoyo de los morados a la dictadura cubana

Pablo Fernández se muestra incapaz de dar una explicación aceptable de qué hace Iglesias en Cuba reuniéndose con el dictador Díaz Canel

Carlos Cuesta deja en ridículo al quiosquero de Podemos por el apoyo de los morados a la dictadura cubana
Archivado en: Periodismo | Política | Televisión

Más información

Una cubana deja con el culo al aire al quiosquero de Podemos que elogia la dictadura de la Isla

Una cubana deja con el culo al aire al quiosquero de Podemos que elogia la dictadura de la Isla

Juan Soto Ivars y la comparativa entre la foto que hizo Rebeca Crespo y el montaje difundido por la izquierda.

Soto Ivars estalla contra el quiosquero de Podemos y otros progres por zamparse el bulo sobre Rebeca Crespo: "¡Mongolos!"

El viaje de Pablo Iglesias a Cuba para intentar blanquear a la dictadura de ese país no tiene defensa posible. Este martes en el programa de Cuatro Código 10, el ex diputado de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández volvió a intentar defender al ‘Macho Alfa’ podemita y su viaje a la isla para lamerle las botas al dictador Díaz Canel.

No tiene defensa posible hablar de derechos humanos para luego defender a quien los viola. Resulta patético fingir preocupación por los pobres para luego apoyar a una dictadura que genera miseria. Y tiene menos sentido aún estar alabando el sistema comunista desde la comodidad y libertad del capitalismo que te pone a salvo de esa miseria y de la falta de libertad que imperan en Cuba. Eso es lo que recordaba este martes Carlos Cuesta al representante podemita en el debate de Nacho Abad:

Pablo, tú vives en un país capitalista. Tu partido, igual que todo el resto de partidos, se alimenta de las subvenciones de un sistema capitalista. Cuando accedéis a créditos… como tu medio de comunicación, si no te importa. Así es la cultura del debate. Accedéis a créditos de un sistema capitalista. Cuando cobráis sueldos protegidos por una seguridad jurídica de un sistema capitalista y le estás hablando a dos personas que tienen a sus familias sometidas… ¡a una dictadura comunista! Lo mínimo se llama respeto. Yo respeto a todos los mundos. Yo simplemente te preguntaría una cosa, Pablo. Vosotros que tanto os acordáis de la memoria democrática… ¿qué diríais vosotros a una persona que estuviese en estos momentos saludando a Mussolini, a Franco? ¿Qué diríais? ¿Qué diríais? Y habéis normalizado saludar a dictadores. Os da olímpicamente lo mismo. Tienen más de 1.200 presos políticos, más de 6.000 asesinatos acreditados y ¡os da lo mismo! Os emponzoñáis en la porquería de la dictadura y os da olímpicamente lo mismo. Os da igual sumergiros en una dictadura y luego salís a hablarnos de memoria democrática. Pero ¿cómo tenéis las santas narices?

OFERTAS PLATA

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 21 Y EL 40% !!!

Te ofrecemos un amplio catálogo de ofertas, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]