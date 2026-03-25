¡Chiqui Montero entra en pánico tras la previsible debacle socialista en Andalucía!

En ‘La Retaguardia’ de este miércoles 25 de marzo mucha tela por cortar, y es que solo la propia Chiqui Montero nos está dando bien de contenido.

La candidata socialista a las próximas elecciones andaluzas, vicepresidenta del Gobierno hasta este momento, es, ya saben ustedes, bastante zoquete. Así que ella misma se está encargando de tirar por tierra toda posibilidad de ganar a Juanma Moreno en las urnas el próximo 17 de mayo. Vean la última que ha liado porque no tiene desperdicio:

Una edición de ‘La Retaguardia’ de lo más entretenida con el abogado Juanma Cepeda y con Ángeles Ribes, analista política.

Ya incidimos apenas 24 horas antes en que el adelanto electoral ha pillado en paños menores a los socialistas, pero es que a cada hora que pasa la cosa se pone aún peor para ellos. Al cruce de acusaciones físicas entre populares y Monteros, le sigue ahora el esperpento de Chiqui diciendo que ella es muy importante y que espera que los andaluces tengan en cuenta que se va a remangar en su tierra. Patética.