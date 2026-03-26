David Alandete retrata en una imagen el vomitivo servilismo de Antonio Maestre con el poder

Quiso ridiculizar al corresponsal de ABC y le terminó salpicando en la cara.

Antonio Maestre dedicó un artículo a David Alandete en el que trató de menospreciar el trabajo del periodista en Washington:

«El corresponsal de ‘ABC’ en Washington es, por encima de todo, un operador político, mucho más efectivo en sentido contrario al que pretende, porque cada pregunta refuerza el papel de Pedro Sánchez, pero un actor político de primer orden porque tiene acceso al demente de pelo naranja que está llevando al mundo al desastre. Hacer preguntas no es el trabajo de un periodista; el trabajo es hacer las preguntas adecuadas e incómodas que no te quieren contestar. Ser un buen periodista y hacer tu trabajo sería preguntarle qué tiene que decir sobre la aparición de su nombre en los papeles de Epstein y el hecho de que se hayan censurado documentos por parte del Departamento de Justicia sobre su implicación directa en las actividades del pedófilo. Lo que ocurre es que, si David Alandete le hace esa pregunta, igual le quitan la acreditación».

Lo que no esperaba el activista sanchista era el ‘bofetón’ de vuelta que recibiría por parte del corresponsal. A David Alandete le bastó una sola imagen para retratar al palanganero de Moncloa deshaciéndose ante Yolanda Díaz. En comparación, eso sí, con Vito Quiles y sus preguntas incómodas que le han llevado a un encontronazo con Patxi López que terminó llamando al reportero ‘basura’.

«De estas dos fotos, en solo una un periodista se enfrenta al poder y hace su trabajo. Vean y decidan ustedes», señaló en su cuenta de X el corresponsal de ABC.

De estas dos fotos, en solo una un periodista se enfrenta al poder y hace su trabajo. Vean y decidan ustedes. pic.twitter.com/thy7gWSUDQ — David Alandete (@alandete) March 26, 2026

Un activista ‘odiador’ que se encarga de lamerle las botas al Ejecutivo de izquierdas y que señala a otros compañeros de profesión.