'LA RETAGUARDIA'

¡Bombazo! ¡La Policía desarticula la mafia de la Hacienda de Chiqui Montero!

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José Antonio Marco Sanjuán y María Jesús Montero

La Policía encuentra fajos de billetes ocultos entre libros en la vivienda del ex 'tres' de Montero

Jorge Bustos

Jorge Bustos se descojona de ‘Chiqui’ Montero por sus autoelogios: «María Jesús del Gran Poder»

En ‘La Retaguardia’ de este jueves 26 de marzo todo lo malo que se puedan imaginar. Y es que la nueva candidata socialista en Andalucía, Chiqui Montero, ya saben que además de ser una cosa bastante boba, es una chanchullera.

O al menos eso, chanchullos, es lo que se montaban a su espalda en el ministerio de Hacienda. Y nos basamos en este punto en una información contada por el periodista Alejandro Entarmbasaguas en Horizonte de Íker Jiménez y en su periódico El Debate: La Policía encuentra fajos de billetes escondidos entre libros en el registro de la casa del ex ‘tres’ de Montero.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han localizado dinero en efectivo oculto en el interior de la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. El registro de su vivienda fue autorizado mediante una orden judicial después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra él por un delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales. Pese a la gravedad de los hechos, Montero sostuvo que las informaciones de este periódico que provocaron la dimisión de Marco Sanjuán eran «bulos».

Pues ya ven, una maravilla más de este nuestro Gobierno de chorizos socialistas, que abordamos con la paciencia y sabiduría de los economistas José Ramón Riera y Julián Salcedo.

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