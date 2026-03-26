El doctor Cabrera esquila a María Jesús Montero después de su última mamarrachada: “¡Le han dado una patada en el culo!”

La polvareda que ha levantado María Jesús Montero con sus generosas declaraciones de sí misma hablando en tercera persona han hecho correr gigabytes en redes sociales por el inmeso egocentrismo que denotan.
Hablar en tercera persona de uno mismo es un acto que a los expertos en psicología y psiquiatría siempre les parece un rasgo muy preocupante. Autoconcederse además cualidades superlativas como hizo Montero ha generado una oleada de críticas y también de burlas y cachondeo.
Sin embargo, ha sido el Doctor Cabrera el que ha hecho el diagnóstico más certero y demoledor:
Es la exaltación del ego. Es el ego al máximo. Y luego decir que ella ha roto con eso… involuntariamente se va a Andalucía cuando le han dado una patada en el culo.¿Por qué habla en tercera persona? Está hundida, coño. Porque habla en tercera persona. Eso tiene que estar estudiado. Casi habla como el Papa. Le falta decir “nosotros”. “Nosotros que somos las mujeres más poderosas del universo y que somos la democracia, las mujeres más potentes… Nos vamos a Andalucía a luchar por los andaluces”.Esto es lo de antes. ¿Qué diferencia hay con lo de antes que hemos visto? Bueno, esta es otra historia. Porque… es que esta mujer es bastante más lista que Pachi López. ¡Ojo!Yo soy psiquiatra, no soy periodista, y se ve aquí. Aquí hay un cambio. Ella tiene un acceso de ego brutal, pero tiene otra inteligencia.
El acceso del ego es cuando te encuentras, te miras al espejo y dices: “Joder, si sois maravillosos”. Coño, eso ocurre mucho en política. En política sales por la calle, vas a los pechos y dices: “Coño, soy más guapo que ayer”. La erótica del poder, ¿eh? Sí, sí, autoerótica. Bueno, pero existe.Gentecilla… Pero si alguien te va a la consulta y te empieza a hablar en tercera persona de sí mismo, ¿qué le dices?Le digo: lo primero es medicarse. Tomar un ansiolítico para dormir, relajarse… Incluso, en fin, un poquito de antipsicóticos.