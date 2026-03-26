El doctor Cabrera esquila a María Jesús Montero después de su última mamarrachada: “¡Le han dado una patada en el culo!”

La polvareda que ha levantado María Jesús Montero con sus generosas declaraciones de sí misma hablando en tercera persona han hecho correr gigabytes en redes sociales por el inmeso egocentrismo que denotan.

Hablar en tercera persona de uno mismo es un acto que a los expertos en psicología y psiquiatría siempre les parece un rasgo muy preocupante. Autoconcederse además cualidades superlativas como hizo Montero ha generado una oleada de críticas y también de burlas y cachondeo.

Sin embargo, ha sido el Doctor Cabrera el que ha hecho el diagnóstico más certero y demoledor: