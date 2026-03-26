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NUEVO ESPACIO EN RTVE

Esperpento en TVE: Sánchez ficha a Ana Pardo Vera como abogada para un nuevo programa

El programa pretende simular un juicio televisivo con jurado popular para debatir “temas de interés social”

Esperpento en TVE: Sánchez ficha a Ana Pardo Vera como abogada para un nuevo programa
Archivado en: Ana Pardo de Vera | Isabel Pardo de Vera | Periodismo

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Nuevo episodio de colonización de la televisión pública en España. Ya ni se cortan.

‘Tele Pedro’ sigue premiando a los suyos, regalando programas a todo aquel que le hace un gran servicio a Moncloa. Por ello, el Gobierno Sánchez ha ‘colocado’ a  Ana Pardo de Vera, hermana de la imputada Isabel Pardo de Vera, como abogada en el nuevo formato semanal titulado ‘El juicio’, presentado por José Luis Sastre.

El programa, que pretende simular un juicio televisivo con jurado popular para debatir “temas de interés social”, contará con Pardo de Vera y la jurista Montserrat Nebrera defendiendo posturas confrontadas.

Según la corporación pública, ambas “interrogarán a testigos y expertos” e intentarán convencer al jurado de nueve ciudadanos. Sin embargo, el perfil de la elegida por la órbita sanchista levanta serias dudas sobre la pretendida neutralidad del espacio.
publico.es

Ana Pardo de Vera, directora corporativa y de relaciones institucionales del diario Público y tertuliana habitual en espacios afines, ha sido una de las voces más combativas y alineadas con la izquierda radical en los últimos años.

Colaboradora frecuente en La Hora de La 1 y otros programas de TVE, su trayectoria incluye una estrecha vinculación con Público, medio que ha defendido con vehemencia las políticas del Gobierno Sánchez.

Su presencia como “abogada” en un formato que aspira a juzgar asuntos de actualidad no es casual. Se trata de otra maniobra para colocar a cuadros afines en la televisión de todos los españoles, pagada con el dinero de todos. Este fichaje se suma a la larga lista de escándalos en RTVE bajo el mandato sanchista: contrataciones opacas, sesgo informativo descarado y conversión de la radiotelevisión pública en un altavoz gubernamental.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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