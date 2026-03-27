¡Patxi López llama basura a Vito Quiles delante de periodistas socialistas! ¡Tenemos las pruebas!

Los socialistas de este Gobierno de matones y mangantes van marcando la agenda, ya saben. Cuando no es un escándalo de corrupción, es una tertuliana adscrita al régimen que enloquece en televisión, y cuando no, pues siempre quedará Patxi López con esa cara de dudosa inteligencia que lleva.

Y es lo que ocurrió este martes en la rueda de prensa del Consejo de ministros, este matón fake que es portavoz del PSOE y que no sabe ni cómo hacerlo para frenar las preguntas de Vito Quiles. Íbamos a decir de la prensa crítica, pero es que lo que abunda en el Congreso son los periodistas palanganeros, los que aplauden como focas a Pedro Sánchez, los liderados por María Llapart, Carlos Cué y Esther Palomera… Esa mafia que ha conseguido doblegar hasta a periodistas que se podría presagiar críticos con el Gobierno por las cabeceras a las que representan, pero que prefieren ser de la chupipandi del Congreso.

Ya saben que Patxi López se puso chulo contra el chaval Quiles, y lo demás ya es historia. En los siguientes días y horas, no ha dejado sino de crecerse en ese papel el vocero sanchista. En la tribuna del Hemiciclo montó un buen espectáculo, y ya se pueden imaginar lo que pasó cuando se encontró con él Bertrand Ndongo en plena calle. La mala suerte es que con el reportero de Periodista Digital, aunque solo sea por dimensiones, se atreve bastante menos el miserable socialista.

El caso es que en ‘La Retaguardia’ de este viernes 27 de marzo contamos con el fotógrafo que se ha hecho célebre por haber presenciado la bronca entre Patxi y Vito en los pasillos del Congreso. Le escuchamos con atención. Javier Lizón, fotógrafo de EFE.

Y también abordamos la tesitura con el empresario tecnológico Ignacio Basco, un habitual de la casa.