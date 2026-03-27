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Nacho Abad destroza a Pedro Sánchez por sus mentiras y su incapacidad de gestionar

El periodista lanza una bateria de preguntas al Presidente denunciando los muchos problemas que tiene España por la inoperancia del Ejecutivo

Nacho Abad destroza a Pedro Sánchez por sus mentiras y su incapacidad de gestionar
Archivado en: Gobierno | Periodismo | Política | Televisión

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La incapacidad de gestionar del gobierno de Sánchez es muy grave. Este jueves, el periodista Nacho Abad en 23 segundos repasaba sólo algunos de los muchos problemas provocados por el empeño del presidente de seguir en el poder tras haber perdido las elecciones de 2023 y depender de una serie de grupos parlamentarios con los que en realidad no puede sacar prácticamente nada adelante:

¿Ha arreglado usted o su gobierno la línea del AVE Madrid-Málaga?
No. ¿No?. ¡Cúrreselo!

¿Tiene usted presupuestos generales?
No. ¿No?. ¡Cúrreselo!

¿Su Gobierno tiene estabilidad para seguir gobernando?
No. ¿No?. ¡Cúrreselo!

¿Puede usted mantener las promesas que hizo en la campaña electoral?
No. ¿No?. ¡Cúrreselo!

Y es que la red de alta velocidad ya no es ni alta, ni de velocidad y ha perdido gran parte de su usabilidad por falta de mantenimiento.

Por otra parte, llevamos ya 3 años sin que el Gobierno haya cumplido con su obligación de presentar los Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece el artículo 134.3: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”.

En cuanto a los apoyos parlamentarios, Abad denunciaba el problema que supone que Sánchez esté a 55 escaños de la mayoría absoluta por haber perdido las elecciones y haber seguido en el Gobierno valiéndose de los escaños de hasta 8 partidos y coaliciones de diferente ideología con los que para muchas medidas no puede cerrar acuerdos.

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