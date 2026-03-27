Un periodista andaluz descubre la farsa de Susana Díaz y el sueldazo que se mete de todos los españoles... ¡por echar el día en la tele!

Susana Díaz, ex presidenta de la Junta de Andalucía, continúa acaparando titulares debido a sus ingresos.

Un periodista andaluz, Pepe Contreras, ha destapado que cobra un sueldazo de fondos públicos únicamente por ser senadora, al que le suma una bestialidad de horas -y dineros- en teles.

Porque no sabemos qué hace como senadora, lo que sí sabemos es que se pasa el día en la tele. Cobra de todos los españoles mientras está sentada en el plató de Susanna Griso, en el de Risto, en los sectarios de RTVE, o donde se pueda.

La controversia estalló esta semana al examinar los sueldos públicos que percibe la socialista sevillana.

Según un reportaje publicado en su blog, Díaz ingresa alrededor de 100.000 euros al año como senadora.

Esta cifra incluye las compensaciones por su papel en el Parlamento andaluz y colaboraciones mediáticas que, a todas luces, parecen ser su principal ocupación: pasar el día en platós de televisión.

Imaginemos la escena: mientras los andaluces ajustan su presupuesto, la exlíder del PSOE andaluz se presenta en las pantallas soltando discursos políticos a cambio de un cheque generoso.

El periodista, armado con datos concretos, califica esta situación como una farsa, ya que Díaz apenas pisa las instituciones para las que recibe su salario.

Sus intervenciones en programas como los de Antena 3 o Cuatro son ya una rutina, pero ¿quién abona esta fiesta? Los contribuyentes, por supuesto.

Antecedentes de una carrera controvertida

Susana Díaz gobernó Andalucía desde 2013 hasta 2019, un periodo salpicado por escándalos de corrupción dentro del PSOE andaluz, como el caso de los ERE. Tras perder el poder ante Juanma Moreno del PP, no se retiró del escenario político. En lugar de eso, se recolocó en cargos públicos que le garantizan una estabilidad económica.

2019 : Tras ser derrotada en las elecciones, se convierte en portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento.

: Tras ser derrotada en las elecciones, se convierte en portavoz del PSOE andaluz en el Parlamento. 2022 : Renuncia a la portavocía, pero conserva un puesto como diputada con dedicación exclusiva.

: Renuncia a la portavocía, pero conserva un puesto como con dedicación exclusiva. Actualidad: Recibe ingresos por «asesorías» y actividades que apenas requieren su presencia, priorizando sus apariciones televisivas.

Esta situación no es algo nuevo en el paisaje político español. Ex altos cargos de ambos lados han encontrado refugio en los medios, pero lo de Díaz destaca por su magnitud. Periodista Digital ha seguido con atención estos movimientos y ha resaltado cómo su agenda televisiva eclipsa cualquier labor institucional.

Las consecuencias posibles de esta revelación

El destape podría acarrear serias repercusiones. Por un lado, reaviva el debate sobre la transparencia política en Andalucía, donde el PP de Moreno promete auditorías. Si se confirma que Díaz cobra sin ofrecer cuentas claras, podría enfrentarse a investigaciones del Tribunal de Cuentas o sanciones internas dentro del PSOE.

Por otro lado, este asunto erosiona la confianza ciudadana. Encuestas recientes indican que el 72% de los andaluces desaprueban los «chiringuitos políticos». Esto favorece al Gobierno autonómico, que ya utiliza este argumento contra el «socialismo enchufado».

| Cargo | Ingreso aproximado anual | Horas reales dedicadas | |-------|---------------------------|------------------------| | Diputada con dedicación exclusiva | 85.000 € | Mínimas | | Asesorías públicas | 20.000 €+ | Nulas | | Colaboraciones TV (indirectas) | Variable, vía pública | Diarias |

El PSOE andaluz guarda silencio al respecto, aunque algunas voces internas critican que Díaz sea un lastre electoral. ¿Una dimisión a la vista? Improbable, considerando su peso histórico.

En las últimas 48 horas, medios como El Debate y Okdiario han recogido ecos de esta polémica, relacionándola con la crisis del PSOE tras las elecciones europeas.

Para terminar con una curiosidad: Díaz ha aparecido en más de 150 programas en dos años, superando incluso a muchos presentadores fijos. Su nómina pública equivale al salario anual de 20 funcionarios medios. Y un dato curioso: durante una tertulia comparó su vida política con un «serial andaluz», sin darse cuenta de que acababa de escribir el guion de su propia farsa.