Roberto Vaquero cuenta la verdad de Cuba que Pablo Iglesias oculta

El reciente viaje de Pablo Iglesias y otros líderes de extrema izquierda a Cuba para intentar blanquear la dictadura que padece el país desde hace 6 décadas resulta más ridículo a cada día que pasa.

El líder del Frente Obrero, Roberto Vaquero, ha contado lo que vió en sus dos viajes a la isla y lo que le sigen contando por carta los cubanos que conoció cuando estuvo allí. Y, lógicamente, no tiene nada que ver con lo que muestra Pablo Iglesias en sus vídeos:

Yo he ido dos veces. Estuve en una brigada como la que han montado ellos. Y además en la primera estuve en El Montero, en la misma, cuando estábamos en la juventud comunista, hace muchísimo tiempo. Yo lo que contaba es que allí te van enseñando lo bonito. Te llevan al hotel de la Juventud, piscina, todo magnífico. Llega un momento en el cual la gente va muy de fiesta. Pero yo siempre he sido un tío muy recto y a mí no me gustaba eso. Parecía que iban la solidaridad, el mojito revolucionario, discotecas… Eso es lo que pasaba. Y cuando yo viví allí dije: «¿Qué se iban y no sé qué?». Yo dije: «¿Qué diferencia a los guiris que hacen turismo sexual?». Entonces yo cogí y me aparté bastante de eso. Me recorrí un poco la Cuba real.

Ha sido la mayor crisis de mi vida. Pensaba que era el paraíso socialista. No vi ni socialización de los medios de producción. Vi un partido burocrático, nacionalista, martiano, represivo que no tiene nada que ver con el socialismo ni con lo que yo pensaba. Cuando volvía dije: ¿Esto qué es?. Como trabajaba mucho con la gente de la embajada, hacía muchas cosas contra los opositores de protección y mi grupo igual. Cuando volví dije: «En la vida vuelvo a ayudarles a nada». Volví al año siguiente, me ayudaron como a Iglesias ahora. De “vente y te enseñamos la realidad de Cuba”. Me llevaron a la Escuela de Cuadros del Partido Comunista, que tengo las fotos por si alguien quiere decir algo. Era peor todavía. Yo conocía los del partido y me dio más repulsión. Estos son los más vividores, los que te dan cosas en negro para que las lleves a España, los que luego se quieren venir para acá corriendo. Entonces yo volví de allí y dije: «Fuera». Es la peor crisis de identidad que he tenido.

A Cuba fuí siendo muy pro-régimen y muy castrista y me volvi siendo un furbundo anti-castrista y hasta hoy. He seguido siendo así contra el chavismo, contra todo lo que ha generado allí y todo lo que he visto allí y a mi lo que me quieran contar en sus hoteles y en sus fiestas… y en sus hoteles… Yo cuando hice amigos cubanos, visité los CDR’s, el Comité de Defensa de la Revolución, que va como por zonas y que son los que controlan, vigilan. Sí tiene un papel represivo, pero incluso hablando con ellos, la mitad le daba igual, estaban ahí por prebendas. Igual conocí gente del Partido Comunista (porque yo sí). Y yo les decía: «Pero esto no pega con nuestra ideología». Y me decían: «Yo estoy aquí porque contigo tengo acceso a esto, voy a las listas antes que tal…». Me he seguido carteando con esa gente (que tengo las cartas desde hace 20 años) de gente del Partido Comunista, incluso lo sigue siendo. Pero no eran comunistas. Y yo les decía: «Es que tú no eres comunista». «Yo lo soy».

Y luego, cuando estudié Historia y profundicé, el que era el Partido Comunista en Cuba era el PSP, el Partido Socialista Popular. Fidel Castro se hace comunista porque quiere depender y que le proteja la Unión Soviética. Y pasa Cuba de ser una colonia de los Estados Unidos a lo que para mí fue una colonia de los soviéticos. ¿Y si tú no industrializas el país, no le das libertad a la gente para elegir soberanamente lo que quieren ser y lo que no? ¿Qué te diferencia de los que había antes? Nada.

Hay una relación con el régimen, cuestiones militares también, porque el armamento bueno que tenía Cuba en su momento era de los soviéticos y era cambio de vender su soberanía, porque no eran países soberanos.

Luego, sobre lo que él dice, en todos los sitios hay cosas buenas, pero yo quiero decir un par de cosas. Esos hoteles en los que sale Pablo Iglesias y compañía, para que la gente lo sepa: que en Cuba sí hay propiedad privada, nada más que en manos de unos pocos. Tienen playas privadas donde no pueden ir los cubanos. Hay zonas que son de empresas que mandan los amigos de los que mandan. Y luego, aparte, ¿qué puedes invertir en Cuba si tienes un socio cubano? ¿Quién es el socio cubano que puedes tener? Uno de los amigos del gobierno. Porque un cubano pobre, ¿qué socio va a ser?

En Cuba no hay vagabundos, es la frase que se dice siempre. Bueno, pues yo cuando fui sí vi. Entonces bueno, ¿ha habido más desarrollo que en otros países porque ha habido mucha corrupción en esos países? Sí, porque tienen ayuda del desarrollo de una potencia que era la Unión Soviética del post-20 congreso.