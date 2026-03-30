Antonio Naranjo repasa la década sanchista y la degradación de la democracia: «Aún no ha llegado a su fin»

Antonio R. Naranjo titula su columna Si esto es democracia, yo soy bailarina del Bolshói con una afirmación contundente: «En este artículo vamos a detallar todo lo que ha sucedido en España desde que Sánchez hizo de la presidencia del Gobierno un derecho inalienable, por encima de lo que dictan las urnas, el sentido común o lo que conviene al país que dice querer mejorar». Publicado el 30 de marzo de 2026 en El Debate, la idea central del autor se centra en desmenuzar, con un enfoque riguroso, una década oscura de gestión sanchista que socava los cimientos democráticos.

El periodista inicia con un planteamiento diáfano: ceñirse a los hechos, sin juicios de valor. Así, despliega una lista implacable que revela la ilegitimidad y parálisis del Ejecutivo. Entre las afirmaciones más destacadas, se puede leer:

«El Gobierno indultó primero y amnistió después a los responsables de un Golpe de Estado, según el término utilizado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, sin que ninguno de ellos abandonara sus objetivos ni pidiera disculpas por los medios ilegales utilizados para lograrlos. A cambio, partidos liderados por condenados o huidos de la Justicia, junto a otros dirigidos por terroristas sentenciados por secuestro, brindaron a Pedro Sánchez su apoyo, sin el cual no podría haber accedido a la presidencia.»

Esta cita inicial sintetiza el pacto fundacional, donde los votos de independentistas y herederos de ETA sostienen el poder.

Naranjo continúa con la singularidad del caso sanchista en el contexto europeo:

«Por primera vez en la historia de España, y también en Europa, un presidente en funciones tiene a su esposa y a su hermano bajo investigación por varios delitos y a sus dos hombres más cercanos –los que le han acompañado durante toda su carrera política para organizar mociones de censura, controlar el partido o negociar investiduras– encarcelados o próximos a ello.»

Aquí se resalta la corrupción familiar y cercana, algo inédito en democracias consolidadas.

La lista se amplía con viñetas devastadoras que describen un panorama marcado por una minoría perpetua y cesiones territoriales:

Sánchez ejerce su mandato sin haber ganado elecciones ni contar con mayoría en el Congreso, salvo para su investidura y demandas separatistas que buscan «desmantelar la España tal como la conocemos».

ejerce su mandato sin haber ganado elecciones ni contar con mayoría en el Congreso, salvo para su investidura y demandas separatistas que buscan «desmantelar la tal como la conocemos». España es el único país europeo que no cuenta con unos Presupuestos Generales del Estado durante toda una legislatura, incumpliendo así la Constitución.

es el único país europeo que no cuenta con unos durante toda una legislatura, incumpliendo así la Constitución. Colaboraciones con partidos afines a Venezuela o Cuba, además del respaldo de quienes proponen sustituir la Constitución.

«Este país tiene un presidente sin igual en el mundo: está confirmado que su patrimonio familiar, gracias a su matrimonio, comenzó a crecer gracias a la compra de propiedades de su suegro, propietario de una cadena de prostíbulos. Además, Sánchez no ha desmentido en una comparecencia parlamentaria que parte de ese dinero se utilizó para financiar su campaña durante las primarias que le llevaron al control del PSOE.»

Otros hitos lamentables incluyen el apagón energético nacional, una ola pandémica inicial devastadora y la catástrofe climática en Valencia, gestionada con desdén desde las autoridades regionales. Se suman récords simultáneos en recaudación fiscal y pobreza, así como avances nulos en productividad pese al aumento en el número de cotizantes.

El núcleo del reproche abarca víctimas del terrorismo ignoradas mientras etarras regresan a Euskadi, un aumento imponente del 41% en presión fiscal junto a unos servicios públicos deteriorados. La delincuencia grave ha aumentado vinculada a inmigración irregular –con una tasa extranjera triplicando la nacional–. También se menciona una ausencia notoria en el Senado y prácticas clientelistas en empresas como Telefónica, Indra, Correos, CIS, Paradores, INE o RTVE.

Las tensiones con Israel y EE.UU., alabadas por grupos como Hamás, junto con decenas de imputados gubernamentales tildados como «máquina del fango», pactos con Bildu pese a promesas incumplidas –gracias al papel de Arnaldo Otegi en Presupuestos y Navarra– y negociaciones para investiduras con un prófugo catalán abriendo camino hacia un referéndum.

«Seguirá así; no lo duden: esta lista es interminable y aún no ha llegado a su fin.»

Naranjo concluye con esta advertencia incisiva, instando a reflexionar si tal acumulación se ajusta realmente al concepto de democracia plena.

Lista exhaustiva de la década sanchista

Para dar contexto a esta reflexión crítica, aquí hay un resumen esquemático de los hitos mencionados por el autor:

Indultos y amnistía otorgados a golpistas sin muestra alguna de arrepentimiento, todo ello a cambio de votos.

Familiares y colaboradores ( esposa , hermano , Begoña Gómez , José Luis Ábalos ) bajo investigación judicial.

, , , ) bajo investigación judicial. Gobierno minoritario dependiente del apoyo separatista.

Falta total de PGE.

Coaliciones antisistema insólitas para Europa.

Patrimonio relacionado con prostíbulos pertenecientes al suegro.

Crisis: apagón energético nacional, pandemia devastadora y desastres naturales como el DANA en Valencia.

Récord histórico en pobreza pese a niveles máximos en recaudación fiscal.

Perdonar etarras sin haber dialogado nunca con sus víctimas.

Aumento generalizado en presión fiscal.

Delincuencia descontrolada asociada con inmigración irregular.

Notoria ausencia parlamentaria junto al clientelismo.

Conflictos diplomáticos con aliados occidentales.

Respuestas ante imputaciones: ataques hacia Justicia y medios informativos.

Pactos con figuras como Otegi y grupos como Bildu .

y grupos como . Acuerdo negociado con fugado para referéndum catalán.

Esta recopilación factual invita a cuestionar los fundamentos sobre los cuales se sostiene actualmente el poder en España.*