¡Sánchez se hace proTrump y católico para arañar votos de Vox!

Honestamente, no hay quien se entere de nada.
Los que parecían de unos y se abrazan con otros, tan pronto se enemistan con los otros de más allá y, por tanto, son nuevos mejores amigos de los de más acá. Y así de constante.
Que el juego de la política es tremendamente perverso ya lo sabíamos todos, pero cada día se manifiesta más como exacerbadamente dantesco.
Y es en esas donde Pedro Sánchez, el tóxico, se hace ahora de buenas a primeras proTrump y católico. Todo con la intención clara electoral de arañar unos votos por aquí y otros por allá.
Ya saben que la polémica de este fin de semana último de marzo de 2026 se centra en Israel, por la celebración del Domingo de Ramos. Y por supuesto, en las reacciones de todos a ese respecto.
Es lo que abordamos en ‘La Retaguardia’ de este lunes 30, con Sergi Fidalgo (director de elcatalán.es) y Vicente Gil, subdirector de OkDiario.