'LA RETAGUARDIA'

¡Sánchez se hace proTrump y católico para arañar votos de Vox!

Archivado en: Gobierno | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

Antonio Naranjo repasa la década sanchista y la degradación de la democracia: "Aún no ha llegado a su fin"

Honestamente, no hay quien se entere de nada.

Los que parecían de unos y se abrazan con otros, tan pronto se enemistan con los otros de más allá y, por tanto, son nuevos mejores amigos de los de más acá. Y así de constante.

Que el juego de la política es tremendamente perverso ya lo sabíamos todos, pero cada día se manifiesta más como exacerbadamente dantesco.

Y es en esas donde Pedro Sánchez, el tóxico, se hace ahora de buenas a primeras proTrump y católico. Todo con la intención clara electoral de arañar unos votos por aquí y otros por allá.

Ya saben que la polémica de este fin de semana último de marzo de 2026 se centra en Israel, por la celebración del Domingo de Ramos. Y por supuesto, en las reacciones de todos a ese respecto.

Es lo que abordamos en ‘La Retaguardia’ de este lunes 30, con Sergi Fidalgo (director de elcatalán.es) y Vicente Gil, subdirector de OkDiario.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]