Josema Yuste se lanza a la yugular de la podemita Belarra: “Imbécil y facha”

Magistral.

El actor y humorista Josema Yuste no se mordió la lengua al criticar a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Durante una entrevista en el podcast The Chit Chat Club, conducido por la periodista Piluca Íñigo, Yuste calificó directamente de “facha” y criticó duramente sus declaraciones contra el empresario Juan Roig, fundador de Mercadona.“Ione Belarra para mí es una facha. Una señora que dice que Juan Roig es un ser despreciable, aparte de imbécil, es una facha”, afirmó el actor, conocido por su etapa en el dúo Martes y Trece.

Yuste justificó su dureza argumentando que Roig genera miles de puestos de trabajo y trata bien a sus empleados: “Una persona que da miles de puestos de trabajo, trata a sus empleados mejor que ningún otro empresario y llamarle ser despreciable es de muy pocas luces, así de claro”. Además, añadió que odiar a alguien que crea riqueza “es de ser idiota. No es un insulto, es una definición”.

«No votaré jamás a un partido de izquierda»

En la misma conversación, el actor se definió políticamente como “de centroderecha” y fue muy claro sobre sus preferencias electorales: “Lo he dicho siempre y no votaré jamás a un partido de izquierda”. Aunque aseguró respetar a quienes piensan diferente, “respeto a la gente que son del PSOE, Sumar o Podemos, no tengo nada en contra porque cada uno puede pensar lo que quiera”, criticó la actitud de ciertos sectores de la izquierda que, según él, insultan a quienes no comparten sus ideas: “Lo que me molesta es que desde Sánchez y pasando por muchos de sus socios nos llamen fachas o los malos”.

Yuste defendió la tolerancia: “Si tú no piensas como yo, yo te respeto, no lo comparto pero no te llamo nada”. El comentario sobre Belarra surgió al hablar de la intolerancia y el uso del término “facha” como descalificación automática contra quienes discrepan. El actor atribuyó actitudes como la de la líder de Podemos a “odio, frustración, resentimiento o envidia”.

La intervención de Josema Yuste se enmarca en su habitual postura crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, especialmente con formaciones a su izquierda.