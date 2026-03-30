Sarah Santaolalla se salta a la torera la ley y hace el payaso encima de una bici

Sale de una y se mete en otra.

Sarah Santaolalla, tertuliana y colaboradora habitual de TVE, volvió a desatar una nueva polémica en redes sociales. Esta vez no ha sido por sus habituales intervenciones televisivas, sino por un vídeo que ella misma ha publicado en sus stories de Instagram mientras circulaba en bicicleta por las calles de Madrid.

En las imágenes, Santaolalla aparece pedaleando con una mano en el manillar y la otra sujetando el móvil con el que se graba a sí misma. La escena muestra a la periodista sonriente, hablando directamente a cámara mientras conduce la bici de alquiler sin respetar la norma básica de seguridad vial: no utilizar el teléfono mientras se circula.

Según el Reglamento General de Circulación, conducir una bicicleta utilizando el móvil con la mano constituye una infracción grave que puede conllevar una multa de 200 euros. Lo que supone un contraste entre la denuncia constante de Santaolalla contra supuestos “acosos” y su propia despreocupación por cumplir las normas de tráfico que afectan a todos los ciudadanos.

La pareja de Javier Ruiz ignora las reglas más elementales de convivencia y seguridad vial. En el vídeo se ve claramente cómo Santaolalla hace el payaso en palabras de muchos comentaristas mientras graba y circula, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de otros usuarios de la vía.

Este nuevo episodio llega en un momento especialmente delicado para la tertuliana, que en las últimas semanas ha sido noticia por el altercado con Vito Quiles, la falsa denuncia de agresión y su salida airada de programas como En boca de todos tras enfrentamientos con compañeros.

De momento, Santaolalla no ha respondido a las críticas sobre el vídeo de la bicicleta. Mientras tanto, el clip sigue circulando y alimentando el debate sobre si algunos personajes mediáticos se creen por encima de las normas que tanto exigen a los demás.