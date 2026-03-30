Una trumpista aparece en directo con la gorra de ‘MAGA’ y despotrica lo más grande de Sánchez… ¡por imitar a Trump!

Probablemente es la imagen más loca de la semana.

Lucrecia Aldao, una ciudadana estadounidense y fan de Trump, en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3) este lunes 30 de marzo de 2026 cargando contra Sánchez.

La defensora del presidente estadounidense criticó el vídeo que publicó el socialista en sus redes sociales con una gorra roja al estilo del lema del movimiento MAGA (‘Make American Great Again’).Pero la de Sánchez con un mensaje diferente, ‘Make Science Great Again’, hagamos la ciencia grande otra vez.

En este aspecto, Lucrecia criticó que el presidente del Gobierno “se ha disfrazado” y en su gorra, “podía haber puesto Make Spain Great Again’.

“Ha cambiado ciencia por España, me he tenido que venir yo así, igual de ridícula que el presidente del Gobierno”, la seguidora de Trump llevaba una sudadera con el nombre del estadounidense y una gorra de ‘MAGA’.

Lucrecia también enfatizó que Sánchez llevaba un atuendo “carísimo para disfrazarse, intentar copiar a Trump y encima ni si quiera defender su país».

«La ciencia es una parte de nuestra vida, en España somos todos nosotros. ¡Defiende tu país!».

Además, la simpatizante de Trump recordó las gafas de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación en el Senado que Sánchez no ha vuelto a lucir. Según ella, estas gafas tenían “inteligencia artificial” que le estaban “chivando y contando todo”, “vosotros que sois periodistas decentes, investigad eso”, animó al resto de la mesa.

“Estas gafas son carísimas cuestan 500 euros, este tío lleva una ropa carísima para disfrazarse, intenta copiar a Trump y no defiende ni su país. ¡Defiende tu país! Abascal es otro copión”.

Sobre la guerra de Oriente Próximo, Lucrecia lanzó su previsión, asegurando que la contienda la ganará Trump:

“Ha empezado en Venezuela, Irán o Cuba. Trump siempre tiene un plan, él lo hace como si fuera un negocio, una empresa. Los aranceles han salido muy bien”, concluyó.