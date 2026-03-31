Antonio Naranjo cierra el pico al periodista vocero de Moncloa por publicar basura sobre su programa en Telemadrid

Con tal de atacar a Telemadrid, hacen lo que sea.

Mientras los madrileños siguen confiando en la televisión pública, el medio El Plural -dirigido por el seudoperiodista Chema Garrido– publica otro artículo lleno de mala fe para intentar desprestigiar a Antonio Naranjo y a su programa ‘El Análisis Diario de la Noche’.

Según los datos que el propio El Plural publicó, el lunes pasado El Análisis registró un 4,1% de cuota de pantalla y 64.000 espectadores de media. Para la franja nocturna de una televisión autonómica, en plena competencia con plataformas de streaming y con la gente ya en la cama. De hecho, el propio artículo de El Plural reconoce que el programa de Naranjo se mueve en una media estable del 6,8%, claramente por encima de la media anual de Telemadrid, que apenas llega al 5%.

O sea: Naranjo salva la parrilla nocturna de la cadena pública madrileña. Para titular con sorna: “Antonio Naranjo y Miguel Lago se duermen en la noche de Telemadrid con unas alarmantes audiencias”.

¿Por qué tanto odio a Naranjo? Porque El Análisis es uno de los pocos espacios donde se dice la verdad sin filtros, donde se cuestiona el relato oficial del Gobierno y donde se da voz a quienes el progresismo quiere silenciar. Y eso, a Chema Garrido y a sus jefes del PSOE, les duele en el alma.

Mientras El Plural se dedica a hacer de contable de audiencias ajenas con calculadora en mano y mala leche, Antonio Naranjo sigue haciendo periodismo de verdad.

Hay un ¿periódico? «dirigido» por un seudoperiodista que va publicando tonterías con mala fe sobre el @analisisDN. Tengan ustedes las audiencias de anoche de los cuatro programas políticos y no se crean patrañas:

El Análisis 7%.

Horizonte 6.5%

La Noche TVE 2.7%

El Cascabel 1.7%. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 31, 2026