Antonio Naranjo cierra el pico al periodista vocero de Moncloa por publicar basura sobre su programa en Telemadrid

Con tal de atacar a Telemadrid, hacen lo que sea.
Mientras los madrileños siguen confiando en la televisión pública, el medio El Plural -dirigido por el seudoperiodista Chema Garrido– publica otro artículo lleno de mala fe para intentar desprestigiar a Antonio Naranjo y a su programa ‘El Análisis Diario de la Noche’.
Según los datos que el propio El Plural publicó, el lunes pasado El Análisis registró un 4,1% de cuota de pantalla y 64.000 espectadores de media. Para la franja nocturna de una televisión autonómica, en plena competencia con plataformas de streaming y con la gente ya en la cama. De hecho, el propio artículo de El Plural reconoce que el programa de Naranjo se mueve en una media estable del 6,8%, claramente por encima de la media anual de Telemadrid, que apenas llega al 5%.
O sea: Naranjo salva la parrilla nocturna de la cadena pública madrileña. Para titular con sorna: “Antonio Naranjo y Miguel Lago se duermen en la noche de Telemadrid con unas alarmantes audiencias”.
¿Por qué tanto odio a Naranjo? Porque El Análisis es uno de los pocos espacios donde se dice la verdad sin filtros, donde se cuestiona el relato oficial del Gobierno y donde se da voz a quienes el progresismo quiere silenciar. Y eso, a Chema Garrido y a sus jefes del PSOE, les duele en el alma.
Mientras El Plural se dedica a hacer de contable de audiencias ajenas con calculadora en mano y mala leche, Antonio Naranjo sigue haciendo periodismo de verdad.
Hay un ¿periódico? «dirigido» por un seudoperiodista que va publicando tonterías con mala fe sobre el @analisisDN. Tengan ustedes las audiencias de anoche de los cuatro programas políticos y no se crean patrañas:
El Análisis 7%.
Horizonte 6.5%
La Noche TVE 2.7%
El Cascabel 1.7%.
— Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 31, 2026
Los dos primeros datos son en la Comunidad de Madrid. Los otros dos es su share nacional al carecer de cifras por región. En todos los casos, un gran trabajo de sus conductores, algunos grandes amigos. Esas posiciones son estables y solo cambian por días entre nosotros e Íker.
— Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 31, 2026