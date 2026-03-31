Carmen López (Frente Obrero) deja en shock a Alfonso Rojo: «¡No ayudas para inmigrantes que se niegan a españoles!»

Carmen López Manzano (Valencia, 1997) es química de formación y profesión, pero también está vinculada al activismo político a través de Frente Obrero, donde es portavoz.

Sin complejos y a las claras, esta valenciana se define como “patriota revolucionaria” y le planta cara a la izquierda del ‘stablishment’ denunciando el daño que ha hecho a las mujeres el feminismo oficial, la inmigración ilegal masiva sobre todo musulmana o los intereses espúreos a los que se sirven los sindicatos CC.OO y UGT, el PSOE o la izquierda política nacida del 15-M. Todos ellos, recuerda, han dejado de defender los intereses de la clase trabajadora para abrazar ideologías que nada tiene que ver con los problemas reales de la gente de a pie.

En redes sociales se han hecho virales intervenciones suyas en actos de Podemos y de feministas donde denuncia el borrado de las mujeres por la ideología woke y las imposiciones del colectivo Trans.

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo aborda con ella estas y otras contradicciones de la izquierda sistémica de coche oficial, poltrona y subvención. La entrevista ha dejado frases tan claras como éstas: