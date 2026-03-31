Carmen López (Frente Obrero) deja en shock a Alfonso Rojo: «¡No ayudas para inmigrantes que se niegan a españoles!»

Carmen López Manzano (Valencia, 1997) es química de formación y profesión, pero también está vinculada al activismo político a través de Frente Obrero, donde es portavoz.
Sin complejos y a las claras, esta valenciana se define como “patriota revolucionaria” y le planta cara a la izquierda del ‘stablishment’ denunciando el daño que ha hecho a las mujeres el feminismo oficial, la inmigración ilegal masiva sobre todo musulmana o los intereses espúreos a los que se sirven los sindicatos CC.OO y UGT, el PSOE o la izquierda política nacida del 15-M. Todos ellos, recuerda, han dejado de defender los intereses de la clase trabajadora para abrazar ideologías que nada tiene que ver con los problemas reales de la gente de a pie.
En redes sociales se han hecho virales intervenciones suyas en actos de Podemos y de feministas donde denuncia el borrado de las mujeres por la ideología woke y las imposiciones del colectivo Trans.
En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo aborda con ella estas y otras contradicciones de la izquierda sistémica de coche oficial, poltrona y subvención. La entrevista ha dejado frases tan claras como éstas:
“Ideológicamente nos definimos como patriotas revolucionarios”
“Queremos recuperar el movimiento obrero que está muerto”
“Hay que unir a los trabajadores que han sido desplazados por la izquierda”
“Alguien que tiene una panadería o un bar y vive de su propio trabajo para mí no es Rockefeller”
“La izquierda ya no defiende a los trabajadores, sino a colectivos o minorías que no tiene nada que ver”
“El feminismo promueve una guerra de sexos”
“Angela Pam llegó a decir que todos los hombres son potenciales violadores. Esto genera mucho rechazo”
“Ves a CCOO y UGT y con la cantidad de problemas que tenemos llevan 13 años sin convocar una huelga general”
“El tema de la inmigración es lo que mueve voto. Más que nada”
“Tenemos una postura con la inmigración más dura que Vox”
“Tenemos que reforzar nuestras fronteras. Hemos superado nuestra capacidad de recibir inmigración con un paro del 30%”
“Hay que deportar gente porque ha entrado de forma ilegal. Defendemos la deportación en caliente”
“La gente que entra como falso turista también se tendría que deportar”
“No se debería dar ayudas a inmigrantes cuando se les niega a los españoles”
“Se considera que el español tiene cierto arraigo para denegarle ayudas frente a los extranjeros”
“Un 50% de los menas son mayores de edad cuando se comprueba”
“En España tenemos una pobreza infantil grave que no se atiende”
“Hay alcaldes incluso del PSOE que se han negado a tener centros de menas”
“La inmensa mayoría de inmigrantes no vienen con malas intenciones, pero no tenemos capacidad para absorberles”
“La inmigración musulmana es la más conflictiva. Nuestros valores no tienen nada que ver con ellos”
“Cuando llegan aquí los musulmanes alteran la vida de los barrios. Torrepacheco ya no parece España”
“En Alemania han tenido problemas muy graves. No pueden celebrar mercadillos navideños sin estar militarizados”
“Ser patriota no solo es folklore. Es defender nuestra cultura y nuestros valores”
“La izquierda se ha dedicado a destruir todo lo que se considera español”
“Un catalán, valenciano, vasco o gallego es tan español como un extremeño”
“Alianza Catalana tiene un discurso contra lo español. Eso hay que confrontarlo totalmente”
“La UE lo único que hace es dictar leyes que van en nuestra contra y convertirnos en un país de servicios”