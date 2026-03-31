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MONTAJE DEL PARTIDO MORADO

Soto Ivars destapa el montaje: las pruebas que desmontan la versión de Podemos y la detención de Mbaye

La información apareció en 'El Salto' apenas minutos antes o coincidiendo con el momento de la detención

Soto Ivars destapa el montaje: las pruebas que desmontan la versión de Podemos y la detención de Mbaye
Archivado en: Juan Soto Ivars | Periodismo | Podemos

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La detención de Mbaye

La Policía arresta Serigne Mbaye, exdiputado de Podemos y exmantero, tras un violento altercado

Huele a chamusquina.

El periodista Juan Soto Ivars desató la polémica al cuestionar la versión difundida por Podemos sobre la detención del exdiputado Serigne Mbaye en Madrid, señalando indicios que, a su juicio, apuntan a una acción previamente organizada con fines políticos.

Los hechos se produjeron el pasado 26 de marzo, cuando Mbaye fue detenido a las puertas de su domicilio tras un incidente con agentes de policía. Mientras que desde entornos cercanos a Podemos se denunció una actuación de carácter racista y violento, todo parece indicar que la intervención se produjo tras intentar impedir la detención de varios sospechosos vinculados a un presunto intento de robo de vehículo.

Sin embargo, el foco de la crítica de Soto Ivars no se centra únicamente en el desarrollo de los hechos, sino en la rapidez con la que se difundió la versión favorable a Mbaye. El periodista subraya que la noticia fue publicada prácticamente al mismo tiempo que se estaba produciendo la intervención policial, lo que considera un elemento “clave” para sospechar de una posible planificación previa.

Según expone, la información apareció en ‘El Salto’, medio afín, apenas minutos antes o coincidiendo con el momento de la detención, y comenzó a difundirse en redes sociales de forma casi inmediata. Para Soto Ivars, esta simultaneidad resulta difícil de explicar sin que existiera un relato previamente preparado.

Además, critica que dirigentes políticos reaccionaran en cuestión de minutos con conclusiones firmes sobre lo ocurrido, lo que, en su opinión, refuerza la idea de que se trataba de una estrategia diseñada para generar impacto mediático y alimentar un determinado discurso.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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