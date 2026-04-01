¡Begoña ejerce la rebeldía contra Peinado! ¡Le da pánico la cárcel!

En ‘La Retaguardia’ de este primero de abril de 2026 abordamos la nueva vista de Begoña Gómez con el juez Peinado a la que todo indica que no asistirá.

Cuenta El Debate que la esposa del presidente socialista e imputada por hasta cinco delitos no asistirá a la citación:

Este martes, 1 de abril, Peinado ha citado a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para notificarles formalmente esta decisión. Sin embargo, la defensa de la esposa del presidente ya ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que carga con dureza contra el auto del instructor: lo califica de «contrario a Derecho», basado en «meras conjeturas» y con «demasiados olvidos» sobre los hechos probados.

Abordamos todo lo relativo a esta situación de la mano de los mejores analistas: en esta ocasión en charla con Carlos García, vicesecretario del PP en el País Vasco.