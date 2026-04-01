'LA RETAGUARDIA'

¡Begoña ejerce la rebeldía contra Peinado! ¡Le da pánico la cárcel!

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La ‘bomba’ que soltó Albert Castillón a principios de 2025 y sigue haciendo temblar a Begoña Gómez

La ‘bomba’ que soltó Albert Castillón a principios de 2025 y sigue haciendo temblar a Begoña Gómez

En ‘La Retaguardia’ de este primero de abril de 2026 abordamos la nueva vista de Begoña Gómez con el juez Peinado a la que todo indica que no asistirá.

Cuenta El Debate que la esposa del presidente socialista e imputada por hasta cinco delitos no asistirá a la citación:

Este martes, 1 de abril, Peinado ha citado a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés para notificarles formalmente esta decisión. Sin embargo, la defensa de la esposa del presidente ya ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que carga con dureza contra el auto del instructor: lo califica de «contrario a Derecho», basado en «meras conjeturas» y con «demasiados olvidos» sobre los hechos probados.

Abordamos todo lo relativo a esta situación de la mano de los mejores analistas: en esta ocasión en charla con Carlos García, vicesecretario del PP en el País Vasco.

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