Soto Ivars se mofa de la carta de Ábalos desde la cárcel: «Son tan chorizos y merluzos…»

El tema es dantesco, torrentiano.

El parecido entre José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del PSOE -algo así como mano derecha del Presidente socialista durante bastante tiempo- con el personaje principal que acaba de resucitar Santiago Segura, es preocupante.

El tipo que está en la cárcel preventiva por corrupción y que, además de todo, colocó a sus chiquis de compañía en cargos públicos a dedo, escribe una carta desde prisión, publicada por VozPópuli, en la que se queja amargamente de algunas cosas. Es dantesco.

Así es cómo ha decidido romper su silencio tras 123 días en la prisión de Soto del Real. Sin ruborizarse, defiende con fervor su inocencia, critica las dificultades que enfrenta para preparar su defensa y sorprende al afirmar que ha recibido más apoyo dentro del penal que fuera. No duda en señalar a Pedro Sánchez por distanciarse de él, algo que ha avivado el debate político en medio de las tensiones generadas por el caso Koldo.

Estas declaraciones fueron abordadas en el programa Horizonte de Cuatro, donde el periodista Juan Soto Ivars no escatimó en comentarios. Con su habitual franqueza, describió a Ábalos como el último romántico, ya como parte de una ópera bufa, refiriéndose a él como el político más espectacular de España:

«Si nos van a robar, que lo hagan así; yo quiero más de esto. Es un mito viviente. Son tan merluzos y tan chorizos que ya llega un punto de saturación que para mí se convierten en santos».

Antecedentes del lío

Ábalos fue encarcelado preventivamente debido al caso Koldo, que investiga una trama de comisiones ilegales relacionadas con contratos de mascarillas durante la pandemia. Se le acusa de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, mientras su entorno se tambalea por audios y mensajes que lo vinculan a favores cuestionables. Sánchez lo expulsó del partido, aunque el exministro sostiene que todo es parte de un montaje judicial.

Cronología clave : Marzo 2024: Arresto de Koldo García, su exasesor. Octubre 2024: Ábalos entra en prisión. 30 marzo 2026: Primera entrevista desde la cárcel.

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Soto Ivars, un habitual en tertulias, utiliza el humor para dar en el clavo. Su burla resuena en un PSOE fracturado, con Sánchez centrado en las próximas elecciones mientras las sombras sobre su círculo cercano se intensifican.