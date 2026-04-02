Secuestran en Bagdad a la periodista estadounidense Shelly Kittleson

Shelly Kittleson, una periodista freelance que ha cubierto conflictos en Siria, Irak y Líbano, desapareció el martes en Bagdad. La información ha sido confirmada por fuentes cercanas y un funcionario iraquí. El secuestro tuvo lugar cerca del Bagdad Hotel, en la calle Saadoun.

Las fuerzas iraquíes lograron interceptar un vehículo que pertenecía a los secuestradores. Durante la fuga, el coche volcó. En esa operación, las fuerzas de seguridad arrestaron a un sospechoso y confiscaron el automóvil, aunque Shelly no se encontraba dentro.

Desde el Departamento de Estado de EE UU se ha relacionado al detenido con Kataib Hezbollah, una milicia proiraní. Dylan Johnson, subsecretario de Asuntos Públicos Globales, lo comunicó a través de X, donde también mencionó que habían advertido a Kittleson sobre amenazas específicas dirigidas hacia ella.

Alex Plitsas, quien actúa como contacto de Kittleson en EE UU y es analista en CNN, confirmó el secuestro. Informó que el gobierno estadounidense había alertado sobre una lista de objetivos de Kataib Hezbollah que incluía a periodistas mujeres para secuestrar o eliminar. Se comunicaron con ella hasta la noche del lunes.

Veterana en zonas calientes

La periodista ítalo-estadounidense reside en Roma y ha reportado desde lugares como Afganistán, Irak y Siria. Trabaja para Al-Monitor y otros medios. Kiran Nazish, miembro de la Coalición de Mujeres en Periodismo, mantuvo una conversación con ella el jueves anterior al secuestro.

Kittleson se encontraba en Bagdad para alojarse con una familia que le había ofrecido protección. Aunque le aconsejaron no viajar, decidió continuar con su rutina habitual. «Hacía lo que solía hacer», comentó Nazish.

Desde Al-Monitor, se exige su liberación inmediata. En su comunicado afirman: «Respaldamos su valiosa labor informativa en la región». También recordaron el caso de Elizabeth Tsurkov, investigadora secuestrada en Bagdad por una milicia proiraní durante 2023.

Tensiones EE UU-Irán en Irak

La milicia Kataib Hezbollah ha amenazado tanto bases estadounidenses como la embajada situada en Bagdad. Desde el inicio del conflicto con Irán, EE UU ha llevado a cabo bombardeos contra sus posiciones. Esta misma milicia fue responsable de la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania mediante un ataque con dron en 2024.

El rescate está siendo coordinado por el FBI, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, la unidad especial conocida como Delta Force, y las fuerzas antiterroristas iraquíes, quienes están trabajando al más alto nivel.

El pasado 31 de marzo, la Embajada de EE UU en Irak emitió una alerta sobre los riesgos que enfrentan los estadounidenses, señalando que Irán y sus milicias podrían atacar universidades vinculadas a ciudadanos yankees en Bagdad.

Un portavoz del Ministerio del Interior iraquí afirmó que han actuado basándose en «inteligencia precisa» y están persiguiendo a otros posibles implicados.

Para más información sobre el secuestro y las declaraciones oficiales, lee el reportaje de CNN aquí.

La figura de Kittleson simboliza a esos periodistas que arriesgan todo por contar la verdad desde Irak. Su situación pone sobre la mesa los peligros que representan las milicias proiraníes. Esperemos que pronto regrese a sus crónicas.

Datos clave del caso

Fecha : Martes 31 de marzo de 2026.

: Martes 31 de marzo de 2026. Lugar : Cerca del Bagdad Hotel, calle Saadoun.

: Cerca del Bagdad Hotel, calle Saadoun. Sospechoso detenido : Vínculos con Kataib Hezbollah .

: Vínculos con . Acción iraquí : Vehículo volcado, uno arrestado.

: Vehículo volcado, uno arrestado. EE UU: Avisos previos, coordinación con el FBI e iraquíes.

La historia sigue abierta. Las milicias como Kataib Hezbollah continúan complicando la seguridad en Irak mientras se desarrolla esta guerra regional.