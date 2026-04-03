Esta es la ‘carta secreta’ que guarda Sánchez en la manga, para las próximas elecciones generales

La proverbial memoria de pez del pueblo español, combinada con su escasa consistencia moral en las últimas décadas, se ha convertido en el mejor abono para la podredumbre política.

Gracias a esa amnesia voluntaria y a una ética líquida que todo lo justifica si lleva la etiqueta “progresista”, el PSOE, el partido más putero y corrupto de Occidente, sigue prosperando con descaro, reciclando escándalos como quien cambia de camisa.

Esta misma falta de vergüenza colectiva permite que personajes siniestros como el marido de Begoña aguanten aferrados al poder, tolerando homenajes a etarras, robos y managancias, convertidos en intocables por una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado antes que reconocer que lleva años vendiendo su dignidad a plazos.

Benjamín López, en su columna de hoy en Esdiario, titula La carta secreta de Sánchez para intentar mantener el poder: «El marido de Begoña lo ha confiado todo a un as que mantiene bajo la manga».

En este artículo, el autor expone su idea central: el presidente del Gobierno basa su permanencia política en la mala memoria de los españoles, recurriendo a tácticas como indultos a golpistas catalanes, acuerdos con Bildu y liberaciones de etarras.

López comienza señalando cómo Pedro Sánchez se apoya en el tiempo como su mejor aliado. El periodista resalta que el líder socialista confía en que, cuando lleguen las elecciones generales dentro de un año y medio, los votantes hayan olvidado las corrupciones y engaños que han marcado su gestión.

«Pedro Sánchez lo ha confiado todo a un as que mantiene bajo la manga. Pero ese as, en realidad, no depende de él, sino de todos nosotros. Es la misma jugada que ya utilizó al conceder el indulto y luego la amnistía a los golpistas catalanes, cuando pactó con Bildu o cuando liberó etarras: una confianza ciega en la mala memoria de los españoles, en la creencia de que el tiempo lo borra todo y que el olvido es el mejor aliado del poder.»

La última baza del marido de Begoña se basa en prolongar los escándalos hasta que pierdan relevancia, transformando titulares actuales en anécdotas distantes. López se ríe irónicamente sobre cómo esta estrategia ha funcionado previamente, permitiendo al PSOE sortear crisis una y otra vez.

El autor explica lo que espera Sánchez: que las imágenes de independentistas indultados o los pactos con herederos del terrorismo se desvanezcan con el tiempo. A su juicio, es probable que esta táctica vuelva a dar resultado, salvo por un giro crucial que cambiaría las cosas.

«Ahora confía en que dentro de un año y medio, cuando se celebren las elecciones generales, el votante medio haya olvidado la corrupción, las mentiras y los engaños. Piensa que el escándalo actual se habrá convertido en anécdota lejana, que las imágenes de los independentistas indultados habrán perdido su impacto y que los acuerdos con los herederos del terrorismo ya no dolerán. Y probablemente tendría razón. La jugada podría salirle bien, como hasta ahora. Si no fuera por un detalle crucial.»

Sin embargo, López introduce una nota discordante: los procesos judiciales no se detienen. Juicios, testigos y sentencias mantendrán viva la corrupción en portadas y telediarios justo durante la precampaña electoral. No habrá lugar para el olvido; todo permanecerá fresco, caliente y presente.

La columna entrelaza esta estrategia con antecedentes como la fallida reunión secreta entre Sánchez y Oriol Junqueras sobre el IRPF catalán, lo cual pone de manifiesto las tensiones con sus socios independentistas. López advierte que la justicia, a la que el Gobierno intentó doblegar, ahora le devuelve el golpe.

«Sánchez apuesta por nuestra amnesia. Pero esta vez el calendario judicial no se lo va a permitir. La misma justicia que él ha tratado de someter será quien le recuerde día tras día que el tiempo no siempre juega a favor del poderoso. Y al final, esa carta secreta guardada bajo la manga no es más que un farol: uno que los españoles podremos ver con claridad cuando más importa.»

Con esta perspectiva, López retrata a un Sánchez vulnerable ante un reloj judicial implacable que podría desbaratar su farol en las urnas.