Fallece a los 86 años el periodista Diego Carcedo

Diego Carcedo, el audaz periodista que estuvo en primera línea durante el desenlace de la guerra de Vietnam y los últimos días del régimen franquista, ha fallecido en Madrid a los 86 años. Su partida marca el cierre de una etapa caracterizada por un coraje periodístico excepcional y por coberturas que han dejado una profunda huella en varias generaciones.

Con una experiencia que abarca siete conflictos bélicos, Carcedo se destacó como una voz singular al ser el último reportero español que presenció la caída de Saigón el 30 de abril de 1975. Esa jornada, tras haber estado despierto desde las cinco de la mañana debido a los bombardeos en el aeropuerto de Tan Son Nhat, relató el caos del final del Vietnam del Sur junto a su equipo de TVE. En medio del estruendo, sonaba «White Christmas» en la radio como señal de evacuación. Después de 24 horas esperando, un helicóptero lo trasladó a un barco salvavidas. Desde allí, pidió alojamiento en el mejor hotel frente a la Embajada española y contactó con su familia y Televisión Española, que llevaba cuatro meses sin recibir noticias suyas. Esta odisea, donde gozó de una «libertad de información insólita», dejó tras de sí tres millones de muertos en Vietnam del Sur y supuso una humillación para Estados Unidos.

Su trayectoria, forjada en la vorágine informativa, abarcó momentos cruciales que marcaron la historia reciente del país. Cubrió la muerte de Francisco Franco en 1975 y los convulsos días de la Transición, defendiendo las libertades en un periodo decisivo. Dirigió el proyecto Ágora 2000, donde reunió por primera vez a figuras clave de las democracias portuguesa y española junto a José Medeiros Ferreira. Reconocido entre veinte periodistas por su papel durante la Transición, participó en conferencias como la del Parlamento de Cantabria en 2022, recordando aquellos años transformadores.

En sus memorias tituladas ‘Sobrevivir al miedo. Un reportero frente al horror’ (Editorial Península), Carcedo relató experiencias que le llevaron a perder el temor a la muerte tras sufrir un infarto. «El miedo se supera en cualquier momento y por motivos inesperados», compartió en Telemadrid. Sus compañeros lo recuerdan como un ejemplo tanto en vida como en su labor periodística: un testigo directo de eventos que definieron el siglo XX, desde Vietnam hasta el ocaso del franquismo.

El impacto de su obra va más allá de las fronteras nacionales. Sus crónicas para TVE, como aquella narración del 29 de abril de 1975 desde las calles saigonitas, se han convertido en documentos históricos al cumplirse 50 años del final del conflicto bélico. En La Vanguardia, rescató artículos sobre el «día después» tras la muerte de Franco, un proceso que se extendió durante tres años hasta alcanzar una verdadera democracia. Su pluma irónica y precisa supo captar el caos sin reglas propio de esos tiempos convulsos e inspirar a generaciones enteras de reporteros.

Trayectoria y legado de Diego Carcedo

Nacido en 1940 en España, Diego Carcedo se formó a través del periodismo práctico; no contaba con detalles formales sobre estudios universitarios conocidos pero sí adquirió una maestría inigualable sobre el terreno. Su carrera en TVE lo llevó a cubrir siete guerras, destacando Vietnam como uno de los momentos culminantes.

Entre sus logros:

Cobertura de la caída de Saigón (1975) : Último reportero español vivo medio siglo después; trabajó con un equipo de TVE que incluía a José Manuel Alaiz.

: Último reportero español vivo medio siglo después; trabajó con un equipo de TVE que incluía a José Manuel Alaiz. Muerte de Franco (1975) : Crónica sobre el inicio del camino hacia la democracia; homenajeada por diversas fundaciones y congresos.

: Crónica sobre el inicio del camino hacia la democracia; homenajeada por diversas fundaciones y congresos. Dirección del proyecto Ágora 2000 : Estableció un puente entre España y Portugal durante la consolidación democrática.

: Estableció un puente entre España y Portugal durante la consolidación democrática. Obras significativas: ‘Sobrevivir al miedo’, relatos sobre horror y resistencia; artículos para Historia y Vida centrados en la Transición.

Reconocimientos:

Homenaje otorgado por la Fundación Diario Madrid por su defensa inquebrantable de las libertades durante la Transición.

Participación activa en ciclos como Transiciones Pañola (2022).

La información sobre su familia se mantiene privada; sin embargo, sus llamadas tras su experiencia en Vietnam revelan un fuerte vínculo con sus seres queridos. Aún no se han anunciado actos conmemorativos hasta ahora, pero su legado sigue vivo tanto en los archivos de RTVE como en las memorias colectivas.

Carcedo no solo fue un informador; vivió intensamente cada capítulo histórico que le tocó cubrir, dejando tras él un rastro imborrable de verdad incluso en tiempos sombríos.