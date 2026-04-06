¡Marlaska y Puente peloteaban a Ábalos cuando ya era carne de cárcel!

Es todo de un nivel que Torrente se queda corto.

Este fin de semana se han conocido dos cuestiones gráficas de lo más abochornantes. Por un lado, las más insultantes, 20 fotos en exclusiva por The Objective sobre la vidorra que se pegaba con ‘amigas’ el ahora encarcelado José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo número tres del PSOE. Y por otro, los mensajes que se han filtrado y que le enviaban cargos importantísimos del PSOE, tal y como publica El Mundo.

Derivado de ello, el preso ha solicitado al Tribunal Supremo que convoque como testigos a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y a Óscar Puente, quien le sucedió en Transportes, en el juicio relacionado con el caso Koldo sobre las mascarillas. Las investigaciones apuntan a que ambos gobiernos adquirieron material sanitario de Soluciones de Gestión, la empresa que está en el centro de la controversia. El juicio arranca en su fase oral este martes 7 de abril.

El escándalo se desató en 2020, en plena crisis sanitaria. Se asegura que Ábalos y su asesor Koldo García habrían orquestado comisiones ilegales por contratos públicos que suman 36 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, acusándolo de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso indebido de información privilegiada. Por su parte, el PP ha elevado la petición a 30 años. Koldo enfrenta una pena de 19,5 años y el empresario Víctor de Aldama, quien admitió su culpabilidad, solo siete.

La defensa de Ábalos, que ha cambiado recientemente de abogados debido a «discrepancias contractuales», rechaza todas las acusaciones. Asegura que no utilizó su influencia para involucrar a la trama en el Ministerio del Interior. Por ello, exige que comparezcan Marlaska y su exnúmero dos, Rafael Pérez Ruiz, sobre las compras realizadas por el ministerio. Además, menciona a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, y a Francina Armengol, presidenta del Congreso, por adquisiciones realizadas en Canarias y Baleares.

Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este lunes 6 de abril de 2025; la verdadera Pasión para el PSOE y Sánchez, llega ahora.