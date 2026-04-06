Javier Ruiz se vuelve loco en directo por el mensaje malicioso que le envía Villarejo: «¡Embustero!»

A Javier Ruiz no le sentó nada bien. Después de un primer momento en el que aguantó mejor, intentó serenarse, pero el pollito extravagante vendría después y quedaba retratado en pleno directo. Y con su novia Santaolalla al lado.

La reportera de su programa lamentable (Mañaneros) lleno de palanganeros del Gobierno Sánchez -más un par de tertulianos bobalicones que se dicen de derechas pero que solo son tontos útiles-, preguntaba al comisario más famoso de las cloacas españolas, José Manuel Villarejo.

Ustedes ya saben que el tipo es provocador, y como tal, forma parte del panorama judicial del momento. En este día 6 de abril en el que se abría el juicio del Caso Kitchen que va a sentar en el banquillo a bastantes corruptos de alto vuelo, se vino el momentazo televisivo.

El mencionado Villarejo fue escuchar el nombre de Javier Ruiz en boca de la reportera, en medio del canutazo, y comenzó su espectáculo magnífico:

«A mí no me contrató el PP como dicen, eso es mentira. Y que diga eso Javierito… Con lo buenos amigos que hemos sido, joer. Dígale a don Javierito que eso no es verdad».

No pudo aguantar más Ruiz, que montó en cólera:

«No, no, no, no vamos a tener un diálogo en directo, Comisario, pero buenos amigos usted y yo… ¡Ni nos conocemos! ¡Nunca en la vida! ¡Se está confundiendo con otros presentadores! No nos conocemos usted y yo. Y Usted intentó contactar conmigo con mi móvil cuando sacamos una información de usted, pero no nos hemos tomado ni un café, no nos hemos visto en la vida».

Insistía Villarejo en el canutazo, seguramente por lo que la reportera le comentaba:

«Que diga que no nos conocemos… Si que tiene mala memoria Javierito, cuando estaba preocupado de que Ferreras le hacía competencia a la misma hora y me decía ‘cómo le das tanta información a Ferreras y a mí me tienes seco!»

La provocación era perfecta y Ruiz entró como un loco: