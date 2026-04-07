Los audios con los que Villarejo deja a Javier Ruiz (TVE) como un mentiroso supremo: «Ferreras es más hijo p*ta que yo»

El novio de Sarah Santaolalla -‘mitad tonta, mitad tetas’- ha quedado como un bulero.

Toda la impostada firmeza con la que Javier Ruiz trató de desmentir al comisario Villarejo cuando éste afirmó que Javierito echaba espuma por la boca en la época en que Ferreras le hacía la competencia porque el policía no le pasaba información, se ha demostrado falsa.

El alegato del periodista sanchista, intentando marcar distancias con turbio policía, asegurando que no le conocía de nada, es una falsedad tan superlativa como el propio personaje.

Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, como deja patente la grabación que revela hoy Luis Balcarce en ‘OkDiario’.

El lunes 6 de abril de 2026, mientras se cubría el juicio de la trama ‘Kitchen’ en la Audiencia Nacional, el presentador de Mañaneros en La 1, Javier Ruiz, tuvo un tenso enfrentamiento en directo con el excomisario José Manuel Villarejo.

Cuando una reportera del programa le preguntó a Villarejo su opinión sobre el caso, este afirmó que habían sido «buenos amigos» en el pasado. Desde el plató, Ruiz interrumpió, visiblemente alterado, para negar cualquier vínculo: «No nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida».

El presentador no dudó en calificar al excomisario de «embustero» y aseguró que nunca habían mantenido conversación alguna.

Sin embargo, horas después, ‘OkDiario’ hizo públicas grabaciones que contradicen rotundamente las declaraciones del presentador.

En esas conversaciones, fechadas en 2017 cuando Ruiz era el conductor de Las Mañanas de Cuatro, se le escucha bromear con Villarejo sobre Antonio García Ferreras, a quien describía como «más hijo de puta que yo».

En el audio, Ruiz le dice al excomisario: «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso». La respuesta de Villarejo fue: «Perfecto, te lo agradezco». Además, el presentador le pregunta cómo conseguía ir tan rápido durante su programa, lo que pone de manifiesto una relación cercana y habitual.

Ética y credibilidad en cuestión

La difusión de estos audios plantea serias dudas sobre la ética y credibilidad informativa en la televisión pública. Ruiz negó con firmeza tener contacto alguno con Villarejo, usando un tono tan seguro que parecía invulnerable a cualquier desmentido. Su reacción en directo, cargada de indignación, buscaba reforzar la idea de que el excomisario estaba mintiendo. Sin embargo, las grabaciones evidencian que el presentador conocía bien a Villarejo y mantenía con él una relación para intercambiar información.

VAYA VAYA La mala memoria de ‘Javierito’: bromeaba con Villarejo y quedaban para pasarse información: «No me das el coñazo, hablamos y si hay alguna novedad que vayamos a sacar te aviso» pic.twitter.com/zuAnvhRB6T — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) April 7, 2026

Este incidente se suma a otras polémicas recientes que han puesto en tela de juicio la imparcialidad del presentador. La veterana periodista Carmen Sastre denunció públicamente que Ruiz la difamó en televisión al acusarla de difundir argumentarios del PP durante su etapa en TVE. En respuesta, Sastre aclaró que simplemente utilizaba documentos de cualquier partido o institución como referencia para elaborar sus noticias. Subrayó que jamás emitió información como acusaba Ruiz, calificando su actuación de «poco ética».

Desinformación y verificación

La capacidad de Ruiz para negar públicamente hechos que luego quedan demostrados por grabaciones resalta la importancia vital de la verificación rigurosa en el periodismo. Cuando un presentador de un programa informativo público niega categóricamente algo fácil de desmentir con pruebas tangibles, se socava la confianza en la institución mediática. Los audios publicados no dejan lugar a dudas: Ruiz y Villarejo se conocían bien, intercambiaban información regularmente y establecían acuerdos sobre asuntos periodísticos.

Después del escándalo, el presentador intentó justificar su postura diciendo que Villarejo había tratado de contactarle por teléfono tras una información publicada sobre él, pero nunca se habían visto.

Sin embargo, los audios revelan conversaciones amistosas y bromistas que van mucho más allá de un simple contacto telefónico no deseado. La grabación muestra a un preocupado Ruiz, inquieto por la competencia con Ferreras, solicitando más información al excomisario; esto sugiere una relación mucho más colaborativa.

Este caso pone de manifiesto cómo la desinformación puede surgir no solo desde fuentes externas sino también por negaciones deliberadas por parte de figuras públicas con acceso a medios masivos. Cuando un periodista responsable niega públicamente hechos comprobables, contribuye a minar la confianza del público en todo el sistema mediático. La gravedad aumenta cuando esas negaciones ocurren en directo durante un programa informativo.

La reacción visible de Ruiz al ser confrontado con los audios —elevando su tono y reiterando sus negaciones— es típica de alguien atrapado en una contradicción difícilmente sostenible. Su insistencia en afirmar que Villarejo «trabaja para quien trabaja» y sus insinuaciones sobre cómo «se la compraba» a otros parecen más intentos por desacreditar al excomisario que por abordar las pruebas contundentes sobre su propia relación.

Este episodio revela las tensiones entre responsabilidad informativa e intereses políticos dentro del ámbito televisivo público. Especialmente cuando figuras prominentes utilizan su plataforma para negar hechos comprobables. Aquí es donde las herramientas para verificar información y las pruebas documentales se vuelven esenciales para preservar la integridad del discurso público.