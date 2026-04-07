'LA RETAGUARDIA'

Arranca el juicio a los amigotes de Sánchez: Koldo quiere ‘reventarlo’ llevando pruebas inesperadas

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Hoy es un día ajetreado en el Tribunal Supremo y tremendamente esperado por muchos españoles de bien.

Y es que recuerden que este 7 de abril arranca el juicio para los miserables que mientras el Mundo y España estaban azotados por el virus y la enfermedad, ellos solo pensaban en cómo llevárselo crudo y en qué fiesta se iban a dar con el dinero de mascarillas y demás.

Así que que Ábalos, Koldo y Aldama estén sentados y bien sentados en el banquillo, ya es un éxito de la Democracia. Ahora solo falta que a estos amigotes de Sánchez les metan un puro ejemplar, dado que se enfrentan a décadas de cárcel.

Abordamos todo esto y más en ‘La Retaguardia’ de la mano de los mejores analistas. En esta ocasión, con Paco Cecilio, empresario, y el padre Juan Manuel Góngora.

Además nos apoyamos en la información que publica The Objective, según la que Koldo tiene la intención de aparecer con pruebas tremebundas para ‘reventar’ el juicio.

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