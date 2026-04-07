Juanma Moreno da la voz de alarma: esta es la medida con la que ‘Chiqui’ Montero (PSOE) pretende sablear a los andaluces

Confiado, pero con cautela.

Aunque tiene todas las encuestas a su favor, Juanma Moreno no da el oso por cazado en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026 respecto a mantener la mayoría absoluta y vaticina que “es probable que ganemos en las 8 provincias pero por 15.000 votos, dependiendo de los restos de cada provincia y donde se den, puedo estar por debajo».

Sobre la marcha de la economía andaluza, Moreno, que fue entrevistado por Ana Rosa Quintana en ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco), sacó pecho de su gestión y reiteró su apuesta por las políticas liberales. Al mismo tiempo, lanzó un aviso sobre las pretensiones de su rival socialista, María Jesús Montero:

El resultado de esas medidas de apertura es que la economía andaluza se ha abierto a la exportación. Desde que soy presidente, Andalucía ha exportado 250.000 millones de euros. He quitado el Impuesto de Sucesiones que Montero quiere recuperar.

Una gestión que contrasta con la del Gobierno central y su maquillaje de los datos. En este sentido, el presidente andaluz ha denunciado cómo se dan los datos de empleo:

Tiene truco. No son 22 millones de personas, son afiliaciones porque hay personas que tienen más de un contrato.

Además, Moreno felicitó con mucha sorna a Sánchez por lucir la camiseta de la Selección Española pero «me encantaría que defendiera de verdad España no haciendo concesiones a Bildu ni a los independentistas».

Juanma Moreno reacciona al vídeo de Sánchez en redes sociales con la camiseta de la Selección: “me llama mucho la atención esta nueva comunicación poco rigurosa. Debería centrarse en los problemas verdaderos de nuestro país”.#juanmamoreno #sanchez #camiseta pic.twitter.com/WCINb2KLHo — El programa de AR (@programadear) April 7, 2026

Los problemas reales de Andalucía

La sanidad es uno de los temas que más preocupan a los andaluces y es un tema del que Maria Jesús Montero habla frecuentemente, dado que fue Consejera de Sanidad en la Junta andaluza.

En 2018, la ahora candidata socialista dejó Andalucía con 7.700 sanitarios menos, recortó el presupuesto en 1.496 millones, un 15%, o cerró 600 camas hospitalarias. Además, el gasto per cápita en Sanidad en Andalucía era el más bajo de todas las autonomías en 2018 con 1.166 euros frente la media regional de 1.403.

Por todo ello, el presidente andaluz sentenció a su rival:

Que la señora Montero hable de sanidad me sorprende cuando hizo un recorte de 1.500 millones en Sanidad y nos dejó 500.000 pacientes en listas de espera.

El tema de la vivienda es otra de las grandes preocupaciones de los andaluces.

Moreno denunció las políticas de la izquierda en esta materia y los malos resultados que dan: