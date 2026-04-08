¡Jésica corta orejas y rabo en la plaza del Supremo!

Se puso divertido el asunto judicial, por fin, este 7 de abril de 2025, y nos da bien de juego para el análisis posterior ya en día 8.

En ‘La Retaguardia’ nos detenemos, de la mano de Eduardo García Serrano, en todo lo que ha dado de sí la primera jornada del juicio del caso mascarillas en el Supremo, que pone la vida tremendamente difícil a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Y sobre todo nos parece especialmente interesante en este punto el primer testimonio de Jésica, la amiga de Ábalos, que declaró como uno de los primeros testigos:

Fíjense cómo lo cuenta Ángela Martialay en El Mundo: