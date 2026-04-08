¡Jésica corta orejas y rabo en la plaza del Supremo!

Se puso divertido el asunto judicial, por fin, este 7 de abril de 2025, y nos da bien de juego para el análisis posterior ya en día 8.
En ‘La Retaguardia’ nos detenemos, de la mano de Eduardo García Serrano, en todo lo que ha dado de sí la primera jornada del juicio del caso mascarillas en el Supremo, que pone la vida tremendamente difícil a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.
Y sobre todo nos parece especialmente interesante en este punto el primer testimonio de Jésica, la amiga de Ábalos, que declaró como uno de los primeros testigos:
Fíjense cómo lo cuenta Ángela Martialay en El Mundo:
Jésica ha admitido este martes en el Tribunal Supremo que fue colocada por indicación de este en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes, mientras mantuvo una relación sentimental con el ex dirigente socialista. Jésica estaba estudiando la carrera universitaria y fue el ex dirigente socialista el que la animó a aceptar una colocación de forma simultánea. Entonces, mandó el currículum a Ábalos. Ella pensó que sería en empresas de «amigos de José y Koldo» -en referencia a Koldo García, ex asesor del ministro- y, según su versión, desconocía que Ineco y Tragsa fueran entidades públicas.
A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la testigo admitió que en ninguna de las dos empresas desarrolló trabajo alguno pese a percibir sendos sueldos públicos. En total, Jésica Rodríguez recibió 43.978 euros por los puestos que le fueron adjudicados en condición de auxiliar administrativo en ambas entidades entre los años 2019 y 2021.