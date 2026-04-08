El doctor Cabrera sorprende a todos al revelar el ‘problema psiquiátrico’ de Jésica : «No se sabe si miente o fabula»

La ‘amiga especial’ que alternaba con Ábalos aseguró en su declaración como testigo ante el magistrado que estuvo contratada en las empresas públicas Ineco y Trasgsatec. Jésica Rodríguez estuvo cobrando durante un total de dos años y medio un sueldo público sin trabajar un solo día. Ábalos es investigado hasta el momento por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho o la citada malversación.

Uno de los momentos más tensos en la declaración de Jessica ha sido cuando la defensa de Ábalos le ha preguntado si se dedicaba a la prostitución, a lo que ella tajante ha contestado: «No, soy dentista y estoy colegiada«, y en 2019 cuando estaba estudiando y conocía al exministro era «azafata de imagen«.

Este esperpento es el que lleva al Doctor Cabrera a emitir un diagnóstico en ‘Horizonte’ (Cuatro), avisando que, seguramente, Jésica presente algún tipo de trastorno psiquiátrico.

Dr Cabrera: El discurso de Jessica tiene una lectura psiquiátrica. Jessica tiene un problema, no se sabe si miente o fabula. Es decir, tiene un problema psiquiátrico, el que sea. Yo no lo sé porque no soy su psiquiatra y eso genera que sean tan inapropiadas las respuestas que está dando. Directo. Yo no sé si ella fabula o no. Si fabula estamos en un problema psiquiátrico. Y si miente es que miente. Una de las dos cosas están ocurriendo. Iker Jiménez: ¿Qué diferencia hay entre fabular y mentir? Dr Cabrera: Fabular es que uno cuenta una historia en la que cree. Yo soy rentista, yo soy el rey de la Patagonia. Y se lo creen. Por eso es un caso delicado.