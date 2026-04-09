¡Sánchez enloquece y recrudece sus ataques a Israel!

Viene cargado este 9 de abril de asuntos de actualidad, con una guerra abierta en Oriente Medio con Estados Unidos y en clave nacional con el panorama del revés por el juicio a Ábalos, Koldo y compañía, amigotes del presidente.

Abordamos todo ello y mucho más en ‘La Retaguardia’ de la mano de tres colosos del análisis económico, viendo cómo todo lo político afecta en el bolsillo de los españoles. Con José Ramón Riera, Daniel Lacalle -Economista Jefe de Tressis- y Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas.

Sánchez se pone farruco

Pedro Sánchez ha pedido que el cese de hostilidades acordado entre Estados Unidos, Israel e Irán se extienda también a Líbano. El presidente del Gobierno español lanzó esta exigencia en un contundente mensaje contra Benjamin Netanyahu, tras la intensa ofensiva israelí sobre suelo libanés pocas horas después de alcanzarse ese pacto tripartito. Los bombardeos han provocado centenares de fallecidos y un elevado número de heridos.

“Precisamente hoy, Netanyahu ordena el mayor ataque contra Líbano desde el inicio de la ofensiva. Su falta de respeto por la vida humana y por el derecho internacional es inadmisible”, afirmó Sánchez en sus redes sociales, en un nuevo episodio de críticas hacia el dirigente israelí, con quien ya ha protagonizado otros enfrentamientos verbales.

En ese mismo mensaje, el jefe del Ejecutivo subrayó la necesidad de “decir las cosas sin rodeos” y apeló a la comunidad internacional para que actúe, insistiendo en que “estos actos criminales no pueden quedar sin castigo”.