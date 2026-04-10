El triunfo judicial de Vito Quiles sobre Antonio Maestre pone histérica a Santaolalla y es un aviso a Ruiz

Dice el refrán que se pilla antes a un mentiroso que un cojo.

Los tribunales llevan un tiempo dando lecciones de realidad a ciertos personajes del ecosistema mediático sanchista.

Y la última entrega es especialmente ilustrativa.

Vito Quiles, periodista de EDATV convertido en bestia negra de la izquierda mediática española, acaba de sumar una nueva victoria judicial. Un juez ha desestimado la demanda interpuesta contra él por el odiador y activista de extrema izquierda Antonio Maestre, concluyendo que la actuación de Quiles se encuadra dentro del ejercicio legítimo del periodismo.

No hubo acoso, hubo periodismo. El juez lo dijo con todas las letras.

Quiles celebró el fallo en sus redes sociales con la contundencia que le caracteriza: «Otro juez me da la razón y confirma que no he acosado a nadie».

🔴 #ÚLTIMAHORA | Otro juez me vuelve a dar la razón: yo no he acosado a nadie. Me absuelve tras una demanda de Antonio Maestre al entender que solo hago periodismo. Esto no te lo contará la FAPE ni RTVE. pic.twitter.com/EAZFymOZBQ — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 9, 2026

Y aprovechó para señalar algo que no sorprende a nadie que siga el panorama mediático español: ni la FAPE ni RTVE se hicieron eco de la sentencia. Cuando pierde, es noticia. Cuando gana, silencio.

El cabestrillo sin informe médico

El otro frente judicial también se ha resuelto en su favor. Sarah Santaolalla, colaboradora de RTVE y conocida por su militancia sanchista, había solicitado una orden de alejamiento contra Quiles. Una jueza la ha rechazado al no encontrar indicios de acoso ni riesgo que justificara la medida.

Santaolalla había asegurado haber sufrido una agresión física a manos del periodista. Los vídeos disponibles muestran confrontaciones verbales. No muestran golpes. Los jueces tampoco los encontraron. Y el informe médico que debería respaldar las lesiones denunciadas, el mismo que explicaría el cabestrillo con el que Santaolalla apareció en pantalla durante semanas, sigue sin existir públicamente.

La colaboradora de RTVE continúa amenazando con nuevas denuncias por acoso. Los tribunales, de momento, siguen sin darle la razón.

Santaolalla, experta en fake news para las Juventudes Socialistas

El perfil de Santaolalla merece un párrafo aparte. La misma colaboradora que denuncia campañas de desinformación y pide que no se subestime la inteligencia del público imparte talleres sobre fake news para las Juventudes Socialistas. La neutralidad periodística que se le presupone a una trabajadora de la televisión pública parece, en su caso, un concepto flexible.

En el programa Malas Lenguas de RTVE habló de «acoso y manipulación» y acusó al PP de distorsionar sus declaraciones sobre los incendios y la DANA. El PP ha exigido su despido de la televisión pública por sus insultos hacia los votantes de la derecha. Santaolalla aclara que critica políticas, no personas. La distinción, en sus intervenciones públicas, resulta a veces difícil de apreciar.

Y ahora Javier Ruiz se inventa un ataque en su casa

Pero si hay un episodio que resume bien el nivel de este debate, es la última ocurrencia de Javier Ruiz, el presentador de Mañaneros 360 en TVE y pareja de Santaolalla. El mismo que afirmó que el gran apagón era «un gran bulo» antes de que ocurriera, que llamó «ratas» a quienes se lo recordaron, que presentó a una cocinera de UGT disfrazada de médico ante sus espectadores y que fue sancionado por la FAPE por inventarse que el 90% de las violaciones en España las cometen españoles.

Ruiz ha añadido ahora un nuevo capítulo a su historial: ha difundido que Vito Quiles le atacó en su propio domicilio. Una acusación grave, del tipo que destruye reputaciones y que los medios afines al Gobierno amplifican sin demasiado escrutinio.

El problema, una vez más, es que no hay pruebas que lo respalden. No hay denuncia formal. No hay testigos. No hay grabaciones. Hay la palabra de Javier Ruiz, que a estas alturas tiene un historial de afirmaciones sin respaldo suficientemente documentado como para que cualquier editor responsable pida algo más antes de publicar.

Quiles lo niega. Y dado el track record de Ruiz con los datos, los médicos disfrazados y los apagones imposibles, los tribunales tendrán que decidir a quién creer.

Aunque visto cómo han ido los últimos fallos judiciales en este asunto, no es difícil intuir por dónde puede ir la cosa.