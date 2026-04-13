Alfonso Rojo: «Cuarto viaje de Sánchez a Pekín y las tribulaciones de un cochino en China»

Agárrense que vienen curvas.

El Gobierno Sánchez apoya que el Irán de los ayatolás, el de la lapidación de la adúltera y el velo islámico a latigazos, entre a formar parte del Comité de la ONU para definir políticas sobre derechos de las mujeres.

Subrayar que el marido de Begoña no va solo en el desatino y que democracias como Canadá, Francia, Noruega, Países Bajos, Australia o Reino Unido han votado en el mismo sentido, pero la cosa se las trae.

No sé si se acuerdan de Mahsa Amini, la joven de 22 años arrestada por la Policía de la Moral a la entrada de Teherán, que murió torturada en los calabozos del régimen islámico y que, en los cuatro años transcurridos desde entonces, son unos 40.000 los manifestantes asesinados en las calles por protestar contra la represión.

Pues ahora, junto a China, Cuba, Nicaragua, Arabia Saudí, Sudán y otra treintena de países, Irán supervisará el trabajo, la acreditación y el acceso a la ONU de los activistas de derechos humanos. Es como poner a Al Capone al frente de la lucha contra el crimen organizado.

Y mientras el Tribunal Supremo desgrana testimonios sobre putas, comisiones, mascarillas y sobres con dinero, Sánchez y Begoña andan por China.

Y lo primero que ha dicho el amo del PSOE nada más poner pie en Pekín es que «Occidente debe renunciar a sus cuotas de representación en instituciones internacionales en beneficio de los países del sur».

Vaya usted a saber lo que entiende el paisano por «sur», pero me da a mí que tienen mucho que ver con los terroristas de Hamás, los talibanes, los chavistas y prendas similares.

Igual de mosqueante es que esta sea su cuarta visita a China, país donde España compra mucho más de lo que vende y donde están haciendo multimillonarios negocios Zapatero y compañía. Y que encima la prensa local, que es toda oficial, te reciba con parabienes porque criticas a Trump.

Uno no elige a su familia, pero sí a sus amigos, y no me parece de recibo que convirtamos en nuestro aliado favorito, en nuestra inspiración y modelo, a uno que ostenta el récord mundial de ejecuciones, reprime a las minorías como si no hubiera un mañana y solo tiene un partido que se puede presentar a las elecciones: el Partido Comunista.