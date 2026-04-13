Cuarto viaje de Pedro a Pekín: El cuento chino del marido de Begoña

Mientras el Tribunal Supremo escucha testimonios sobre sobres con dinero en Ferraz y la jueza que investiga a Begoña Gómez le ha requerido el pasaporte, el matrimonio presidencial aterrizó el sábado en Pekín para una visita de tres días. La cuarta de Sánchez a China en cuatro años. La primera en la que va acompañado de su esposa.

La imagen lo dice todo antes de que empiece cualquier análisis: el presidente del Gobierno de España, cuya mujer está imputada por corrupción y tráfico de influencias, viaja a saludar a Xi Jinping con ella del brazo. Como si nada.

Alberto Núñez Feijóo lo llamó una «tomadura de pelo internacional». No exageraba.

La ruta alternativa y la escala en Azerbaiyán

La pareja presidencial llegó a Pekín tras una escala en Azerbaiyán, parte de la ruta alternativa que hubo que trazar por el conflicto en Oriente Próximo. Fueron recibidos por el ministro chino de Educación, Huai Jinpeng, la embajadora española Marta Betanzos y el embajador chino Yao Jing. Protocolo completo, alfombra roja, fotos oficiales.

La agenda de Sánchez incluye reuniones con Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y Zhao Leji, presidente de la Asamblea Popular Nacional. Visitas a la Universidad Tsinghua, la Academia China de Ciencias y la sede de Xiaomi. Firma de acuerdos y banquetes oficiales.

La agenda de Begoña Gómez es, según el Gobierno, poco clara. Participa en actos oficiales. No se proporcionan más detalles. La misma discreción que rodea todo lo relacionado con ella desde que estalló su caso judicial.

No es la primera vez que la imagen resulta chocante. Cuando 237 personas murieron en una tragedia en India, el matrimonio presidencial estaba cenando. Sánchez publicó un tuit. La foto de la cena corrió por las redes con la velocidad de lo que no necesita explicación.

42.000 millones de déficit: la realidad que los comunicados no mencionan

El Gobierno habla de un momento «muy bueno» en las relaciones hispano-chinas. Los datos hablan de otra cosa.

El déficit comercial entre España y China supera los 42.000 millones de euros y sigue creciendo. Las exportaciones españolas han aumentado un 7%, hasta casi 8.000 millones. Las importaciones chinas las superan de forma abrumadora. España compra muchísimo más de lo que vende, y esa asimetría no ha mejorado en los cuatro años que Sánchez lleva visitando Pekín.

Los objetivos declarados del viaje son atraer inversiones chinas en tecnología, energía, automoción y telecomunicaciones. Se cita el proyecto conjunto entre BYD y Stellantis en Zaragoza, valorado en 4.100 millones. Se habla de acceso a tierras raras y de abrir el mercado chino a empresas españolas.

Son objetivos legítimos. El problema es que llevan cuatro años siendo objetivos y el déficit sigue siendo de 42.000 millones. Y que Sánchez ya intentó en septiembre de 2024 mediar en la guerra arancelaria entre la UE y China sobre los coches eléctricos, sin ningún éxito documentado.

Los medios de comunicación controlados por el régimen chino interpretan el viaje con una franqueza que los comunicados del Palacio de La Moncloa no se permiten: «Quien dice no a EE.UU. le está diciendo ‘aquí estoy’ a **China». Para Pekín, el enfrentamiento de Sánchez con Trump es una oportunidad que hay que aprovechar. Y Sánchez, conscientemente o no, les está dando exactamente lo que necesitan.

Zapatero y el negocio personal disfrazado de política exterior

Pero hay una sombra que recorre toda la relación entre el sanchismo y China y que ningún comunicado oficial menciona: José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente pasa largas temporadas en Pekín. Asesora a empresas chinas. Entre sus clientes documentados está Huawei, el gigante tecnológico chino que varios países occidentales han excluido de sus infraestructuras de telecomunicaciones por razones de seguridad nacional. El embajador chino Yao Jing lo ha elogiado públicamente: «Goza de nuestro respeto y sigue comprometido con temas relacionados con China».

El mismo Zapatero que, según la investigación judicial en curso, pudo haber ejercido influencia para que el Gobierno de Sánchez rescatara con 53 millones de euros de dinero público a Plus Ultra, una aerolínea con vínculos documentados con el régimen venezolano. El mismo Zapatero cuyas reuniones con intermediarios en zonas sin cobertura del monte de El Pardo investiga la Guardia Civil.

Este personaje, que prima con notable consistencia el negocio personal sobre cualquier consideración de interés nacional, ha animado a Sánchez a liderar una izquierda global contra Trump, una postura que conviene extraordinariamente a Xi Jinping y que Sánchez parece haber abrazado con entusiasmo creciente.

La sospecha que crece en los círculos diplomáticos europeos es incómoda pero legítima: ¿hasta qué punto la política exterior de España hacia China responde al interés nacional y hasta qué punto responde a los intereses personales y económicos de personas como Zapatero que operan en ese espacio con total impunidad?

La deriva internacional de Sánchez: alinearse con los peores

El problema no es solo China. Es el patrón.

Sánchez ha reconocido unilateralmente al Estado palestino mientras Hamás le felicitaba por ello. Ha sido expulsado del centro de coordinación humanitaria de Gaza por Netanyahu, que lo ha llamado «don nadie». Ha recibido el aplauso entusiasta de los talibanes afganos y del régimen iraní por su postura en Oriente Próximo. Ha pactado en el Congreso con Bildu, la coalición heredera política de ETA. Ha cedido competencias a los independentistas catalanes para mantenerse en el poder. Y ahora viaja a Pekín a estrechar lazos con la dictadura más poblada del planeta mientras su mujer está siendo investigada por corrupción.

La coherencia de esta política exterior es, en sí misma, alarmante. España se está alineando sistemáticamente con actores internacionales que representan lo contrario de los valores que supuestamente defiende: democracia, Estado de derecho, derechos humanos, libertad de prensa.

China es un régimen que encarcela a sus opositores, que tiene campos de internamiento para la minoría uigur documentados por múltiples organismos internacionales, que reprimió violentamente las protestas en Hong Kong y que amenaza militarmente a Taiwán. Estrechar lazos con ese régimen en el momento en que la comunidad internacional debate cómo responder a su creciente agresividad no es neutralidad. Es una elección.

Y esa elección tiene consecuencias para la posición de España en Europa y en la OTAN, para la confianza de nuestros aliados y para la percepción internacional de un país que hasta hace pocos años era considerado un socio fiable del bloque occidental.

Lo que Xi gana y lo que España pierde

Para Xi Jinping, la visita de Sánchez tiene un valor que va mucho más allá de los acuerdos comerciales. Un líder europeo que se presenta en Pekín con su esposa imputada, que ha roto con Washington, que ha generado fricciones con Israel y que necesita desesperadamente inversiones extranjeras para sostener su economía, es exactamente el tipo de interlocutor que China sabe cómo manejar.

Pekín tiene experiencia milenaria en la diplomacia del largo plazo. Sabe que quien llega con necesidades se va con concesiones. Y Sánchez llega con el déficit comercial más alto de la historia de las relaciones hispano-chinas, con una mujer imputada cuyo caso judicial podría beneficiarse de la discreción, y con la urgencia política de mostrar resultados internacionales que compensen el desastre doméstico.

El desequilibrio de esta relación no es solo comercial. Es estratégico. Y cada visita presidencial que no viene acompañada de condiciones claras y resultados verificables refuerza la posición de Pekín y debilita la de Madrid.

Zapatero cobra. Sánchez posa. Begoña acompaña. Y España sigue con 42.000 millones de déficit comercial con un régimen que no comparte ninguno de nuestros valores y que utiliza nuestra necesidad con la eficiencia que le caracteriza.

La próxima visita será la quinta en cinco años. Y el déficit seguirá creciendo.