La izquierda cateta celebra la derrota de Orbán cuando no mete ni un diputado en Hungría

Una jornada histórica en Hungría la de este domingo 12 de abril de 2026, que termina con el dominio de Viktor Orbán.

En ‘La Retaguardia’ de este lunes 13, aún de resaca húngara, nos centramos en quién es el nuevo líder húngaro que ha dinamitado uno de los países más polémicos en Europa, y explicamos algunos de sus secretos que nadie conoce.

Se trata de Péter Magyar, que ha ganado las elecciones legislativas de Hungría con una contundencia que los sondeos insinuaban pero que pocas veces la política cumple con tanta exactitud.

Lo que sí se sabe de él

Péter Magyar no es un héroe sin mácula ni un outsider caído del cielo. Es, en muchos sentidos, un producto del sistema que derrotó. Nació en Budapest en 1981, estudió derecho y construyó su carrera en las tuberías del Estado y en las empresas públicas bajo el paraguas de Fidesz.

Durante casi dos décadas estuvo casado con Judit Varga, entonces ministra de Justicia de Orbán, con quien tuvo tres hijos.

Conocía el régimen desde dentro porque, durante años, formó parte de él.

La ruptura llegó en 2024, cuando el escándalo del indulto concedido a un responsable de encubrir abusos sexuales contra menores en un hogar infantil sacudió la cúpula del Estado.

Judit Varga había refrendado la medida y tuvo que dimitir. Magyar irrumpió entonces en el espacio público con una denuncia que tenía el peso de la experiencia directa: no hablaba de Orbán desde fuera, sino desde dentro. No era ideología. Era testimonio.

Su partido, Tisza, creció con una velocidad que desconcertó a los analistas. Sin estructura tradicional, sin programa detallado, sin una élite política consolidada detrás.

Actos multitudinarios, redes sociales, movilización directa y un liderazgo personalista que concentraba en su figura toda la energía del movimiento. En su último acto de campaña, la pregunta que lanzó a los húngaros fue simple y directa: «¿Corrupción o vida pública limpia?»

Millones eligieron la segunda opción.

No es especialmente querido incluso entre parte de sus propios votantes. No genera fervor. Genera algo diferente y, en este caso, más eficaz: credibilidad suficiente para ser la palanca que sacara a Orbán del poder. Su ex mujer lo ha acusado de comportamiento abusivo en el ámbito privado. Su financiación sigue generando interrogantes. Su estructura política sigue siendo difusa. Nada de eso fue suficiente para detener lo que los húngaros habían decidido que era necesario hacer.