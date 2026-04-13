Los escoltas de Sánchez desmienten al ‘Galgo de Paiporta’: «No había ultraderechistas»

El relato se construyó rápido y con precisión quirúrgica. Apenas unas horas después de los incidentes en Paiporta, cuando los vecinos de Valencia sacudidos por la DANA increparon al presidente y a los suyos en medio del barro y la rabia, el Gobierno ya tenía el culpable listo: la ultraderecha.

Agitadores organizados. Fascistas infiltrados.

La mano negra de VOX y el PP.

Ahora los propios escoltas de Pedro Sánchez, los agentes de la Policía Nacional encargados de proteger al presidente, han declarado ante el juez que no identificaron a ningún agresor de ultraderecha.

Que no vieron insignias. Que no detectaron perfiles extremistas.

Que la multitud era enfurecida, espontánea y, sobre todo, irreconocible en términos ideológicos.

El relato oficial acaba de chocar con los hechos. Y los hechos los cuentan los propios policías del presidente.

Lo que declararon los escoltas

Los agentes reconocieron ante el juez tres cosas que desmontaban la narrativa oficial con la misma eficiencia con que había sido construida.

Primero: la visibilidad era escasa en medio del caos posterior a la DANA. Segundo: no detectaron símbolos ni personas asociadas a la ultraderecha. Tercero: resultó imposible identificar autores específicos entre una multitud enfurecida.

Tres personas investigadas por los altercados continúan en libertad provisional. Ninguna ha sido identificada por los escoltas como agresora. Ninguna ha sido vinculada a grupos extremistas por prueba alguna. Los tribunales revisan vídeos y testimonios, pero el material disponible no confirma la presencia de ultraderechistas organizados.

Fuentes judiciales advierten que el sumario podría archivarse parcialmente si no aparecen nuevas pruebas. Lo que en lenguaje judicial significa que la tesis del Gobierno no tiene soporte probatorio suficiente.

Óscar López y el montaje que no funcionó

Óscar López, jefe de gabinete del presidente y conocido desde entonces en ciertos círculos como el «Galgo de Paiporta» por su papel en el manejo comunicativo de la crisis, salió a defender con firmeza la versión oficial: había ultraderechistas, había organización, había una mano que movía la violencia desde las sombras ideológicas de la derecha radical.

Los escoltas del presidente dicen que no vieron nada de eso.

La distancia entre lo que López afirmó y lo que los agentes declararon ante el juez no es una cuestión de interpretación. Es una contradicción factual. Uno de los dos está equivocado. Y los que estaban allí, los que tenían la obligación profesional de observar y registrar, son los escoltas.

Marlaska y el patrón de los montajes que no aparecen

Pero Paiporta no es un episodio aislado. Es coherente con un patrón que Fernando Grande-Marlaska lleva años reproduciendo desde el Ministerio del Interior: construir narrativas sobre amenazas de la ultraderecha que luego no se materializan en pruebas, investigaciones o detenidos, pero que sirven durante el tiempo necesario para el objetivo comunicativo del Gobierno.

El episodio más llamativo ocurrió en Valencia, precisamente, cuando tras los incidentes de Paiporta el Ministerio del Interior desplegó una unidad especial en la ciudad con el encargo explícito de identificar y detener a los «fachas» que supuestamente habían organizado las protestas contra el presidente.

La unidad trabajó. Investigó. Revisó grabaciones. Entrevistó testigos. Y no encontró nada. Porque no había nada que encontrar. La ira de los vecinos de Paiporta no era un complot de la ultraderecha. Era la reacción espontánea y popular de personas que habían perdido sus casas, sus coches, sus negocios y en algunos casos a sus familiares, y que vieron llegar al presidente y a los suyos cuando todavía había barro en las calles y los muertos no habían sido todos recuperados.

Esa rabia no necesitaba organizadores. No necesitaba agitadores. No necesitaba la ultraderecha. Tenía sus propias razones, perfectamente comprensibles y perfectamente legítimas.

Marlaska mandó una unidad especial a buscar fantasmas. No los encontró. Y el Gobierno siguió con el relato como si la investigación hubiera confirmado lo que en realidad había desmentido.

No es la primera vez. Marlaska se ha prestado de forma reiterada a este tipo de operaciones en las que el Ministerio del Interior actúa como brazo ejecutor de la narrativa política del Gobierno, desplegando recursos policiales para buscar amenazas de la derecha que luego resultan inexistentes o enormemente exageradas. Es el mismo ministro que usó una ley franquista para ocultar el coste de la escolta de Santaolalla. El mismo que gestionó la crisis migratoria con una mezcla de improvisación y negacionismo. El mismo que ha convertido el Ministerio del Interior en un departamento cuya primera lealtad no es a la ley sino al presidente que lo sostiene en el cargo.

La instrumentalización de la tragedia

Lo que ocurrió en Paiporta tiene un componente que va más allá de la disputa judicial sobre si había o no ultraderechistas. Tiene que ver con algo más grave: la instrumentalización de una tragedia humana de primera magnitud para fines políticos.

La DANA mató a más de 200 personas en Valencia. Destruyó pueblos enteros. Dejó a miles de familias sin nada. Fue una de las catástrofes naturales más devastadoras de la historia reciente de España.

La gestión de esa tragedia por parte del Gobierno fue, en el mejor de los casos, tardía y descoordinada. En el peor, negligente. Las alertas llegaron con retraso. La respuesta institucional fue insuficiente. Y cuando Sánchez se presentó en Paiporta, los vecinos lo recibieron como reciben los ciudadanos a quien perciben como responsable de una catástrofe que podría haber sido menos catastrófica con más previsión y más rapidez.

La reacción del Gobierno ante esa recepción no fue la autocrítica ni la responsabilidad. Fue culpar a la ultraderecha. Convertir el dolor legítimo de unas víctimas en munición política contra la oposición. Mandar una unidad policial a buscar agitadores entre gente que simplemente estaba furiosa porque había perdido todo.

Y ahora los escoltas del presidente, los que estaban allí, los que vieron lo que pasó, dicen que no había ultraderechistas.

El golpe judicial y sus consecuencias

El juez que instruye el caso tiene ahora sobre la mesa un conjunto de testimonios que contradicen frontalmente la versión oficial. Los escoltas del presidente son testigos privilegiados, personas con obligación legal de decir la verdad ante el tribunal y con formación profesional para observar y registrar. Sus declaraciones no son las de un activista político. Son las de agentes del Estado que hacían su trabajo.

Si el sumario se archiva parcialmente, como advierten las fuentes judiciales, el Gobierno habrá utilizado el aparato del Estado, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, los medios afines y las ruedas de prensa, para construir y mantener una narrativa que sus propios funcionarios han desmentido ante un juez.

Eso tiene un nombre. Y no es comunicación política.

Paiporta empezó como una tragedia. El Gobierno intentó convertirla en una victoria electoral. Los escoltas del presidente acaban de recordar que la realidad, cuando llega ante un juez, no obedece a los relatos de La Moncloa.

Los vecinos de Paiporta no eran ultraderechistas. Eran ciudadanos con el barro en las botas y la rabia de quien ha perdido todo y ve llegar a quienes creen que es su culpa.

Eso no es fascismo. Es democracia en su forma más elemental y más humana.