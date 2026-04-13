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Periodismo

UNA JUEZA SEVILLANA PROCESA AL REPORTERO POR UN ASUNTO CON RUBÉN SÁNCHEZ (FACUA)

¡Guerra total! Javier Ruiz la convierte en causa personal en TVE y Vito Quiles estalla: «¡Sicario mediático!»

El presentador palanganero de Sánchez y novio de Santaolalla aprovecha para abalanzarse contra Quiles y e intentar hacer sangre en su cortijo de TVE

Javier Ruiz y Vito Quiles.
Javier Ruiz y Vito Quiles.
Archivado en: Javier Ruiz | Periodismo | Rubén Sánchez | Televisión | Vito Quiles

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La que tienen liada es tremenda.

Acuérdense de que la semana pasada Javier Ruiz lloriqueaba por los programas de TVE (incluido el suyo), y por redes sociales, porque el reportero Vito Quiles se había plantado en su casa a hacerle preguntas. 

Sí, como se ha hecho toda la vida y sí, el presentador, siempre palanganero de Sánchez, había protagonizado un asunto bochornoso para él en televisión con el comisario Villarejo

Claro que, por si fuera poco, Vito Quiles es el protagonista de la mayor imbecilidad de la tertuliana estrella de la izquierda, Sara Santaolalla, que además es novia de Javier Ruiz… Recuerden que Santaolalla se sacó de la manga una supuesta agresión de Vito que nadie se creyó (ni Fiscalía, ni peritos, ni médico), y se paseó durante varios días por las teles con el cabestrillo. 

Ahora, aprovechando que una jueza sevillana procesa al periodista por otro asunto no menos mediático con el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, lo hace su guerra personal el presentador de TVE y lo lleva como tema principal de su programa que pagamos todos los españoles. El bochorno es épico.

Mientras Vito Quiles lo veía en televisión -incluyendo a Sánchez llorando- se quedaba bien a gusto con ambos: «¡Sinvergüenza!» al primero, el que tiene el lío judicial con él, y «sicario mediático» al segundo, el que lo lleva a primera plana.

Y por cierto, que desde este fin de semana a Sarah Santaolalla, de paso, le está cayendo la del pulpo por intentar desprestigiar a su oponente Quiles, agárrense, intentando sacarle del armario! Es todo una opereta bufa.

El asunto, no cabe duda, seguirá dando titulares y juego. Disfruten lo votado.

https://x.com/josevico4/status/2043652844591423997?s=46&t=4XP2utFWPKZWQDmd0NRZCA
https://x.com/vitoquiles/status/2043667946052915678?s=46&t=4XP2utFWPKZWQDmd0NRZCA

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