Alfonso Rojo: «El socialista Sánchez es un hombre ‘profundamente enamorado’… del chino Xi Jinping»

Hoy vamos de besos.

Si han viajado a Berlín en los últimos años, seguro que han ido hasta la East Side Gallery, el fragmento más largo que se conserva del siniestro Muro, y se han hecho selfies junto al grafiti de Honecker y Brézhnev.

Es esto…

y se inspira en el beso fraternal, que en 1979 se dieron quien era entonces amo y señor de la Unión Soviética y el líder comunista de la RDA.

Nosotros, inspirándonos en la desopilante política exterior del Gobierno Frankenstein, hemos montado hoy la versión actual y española de esa mítica imagen.

Es esta…

Porque no nos engañemos. Sánchez mentía en su llorosa carta a la ciudadanía del 24 de abril de 2024. No es un hombre profundamente enamorado de su esposa.

Quien conmueve, enternece, emociona y vuelve loco al amo del PSOE es el chino Xi Jinping.

Sin frenos, sin matices.

Es indudable que el cuarto viaje a Pekín del marido de Begoña es una de esas cortinas de humo que el paisano avienta cada vez que los tribunales afloran un pedazo del iceberg de corrupción socialista, pero en esta ocasión hay más.

Mucho más, porque Sánchez ha convertido de facto a España en un satélite chino, en su avanzadilla en Occidente. Y, como no podía ser de otra manera, el gigante asiático lo celebra y para comprobarlo, basta echar un vistazo a su prensa oficial —que es toda porque no hay libertad en el país— donde además de subrayar que nos ven en el lado correcto de la Historia, al lado suyo, filtran que ahora hasta apoyamos la anexión de Taiwán.

Merced al PSOE y a la estulticia de nuestra izquierda, hemos cambiado a nuestros aliados occidentales por una cuadrilla nefasta, que incluye a los ayatolás de Irán, los terroristas de Hamás, los fanáticos de Hezbolá, los torturadores chavistas y, por supuesto, a los chinos, quienes además de ser los grandes exportadores de bienes del Planeta y gozar del mayor superávit comercial, tienen el sonrojante récord mundial de penas de muerte y violaciones de derechos humanos.

La amoralidad de Sánchez y sus mezquinos cálculos electorales nos han llevado a proclamar a España enemigo de Estados Unidos y de Israel. Y a romper consensos en la Unión Europea.

Decimos, dice el yerno del proxeneta Sabiniano y replica la servil Brunete Pedrete Mediática, que luchamos por la paz, pero la triste realidad es que nos alineamos con los malos del mundo, para que Zaopatero y compadres se lo lleven crudo.

Y eso, a la larga, se paga.