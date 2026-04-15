¡Sánchez prepara la guerra y ordena una cacería contra Peinado y diputados de Vox!

Esto se está yendo de las manos. Y tampoco pasará nada.

Hay un premio a los insultos y castigo a quien trató de denunciarlos.

Un nuevo episodio de tensión que se dio en el pleno del Congreso de los Diputados.

El parlamentario de VOX José María Sánchez García, portavoz en la Comisión Constitucional, fue expulsado del hemiciclo tras ser llamado al orden en tres ocasiones tras denunciar los insultos recibidos por parte de un miembro del hemiciclo. Tremendo. Pedro Sánchez está desatado y no le importa nada ni le asusta ningún cargo ni ninguna institución. Él sabe que es el monstruo final.

En ‘La Retaguardia’ de este 15 de abril vamos con esto porque es de extrema gravedad.

Tenemos como invitados a Eduardo García Serrano, Miguel Ángel Alonso Cancino y Alfonso Muñoz, presidente y vicepresidente respectivamente de Asociación Libertaria Austríaca.